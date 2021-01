IL COLPEVOLE SILENZIO DEL PD

Ci vuole coraggio e responsabilità per lasciare la comodità della poltrona in nome delle proprie idee.

Ma chi vi conosce lo sapeva già. È lo stesso coraggio e la stessa responsabilità che vi ha portato a fondare Italia Viva, quando anche allora si poteva restare comodamente a fare la minoranza di un partito di governo.

Grazie per l’azione di governo di questo anno e mezzo. Grazie per la passione che avete messo nelle nostre battaglie per gli investimenti, contro l’assistenzialismo. Per il garantismo, contro il giustizialismo. Per le infrastrutture e la crescista, non per la decrescita felice.

Grazie Elena Bonetti. Grazie Teresa Bellanova. Grazie Ivan Scalfarotto.Siete il volto della Politica contro contro il populismo.

Italia Viva NEL COLPEVOLE SILENZIO DEL PD ha ottenuto PER L’ITALIA che il Recovery Plan preveda più investimenti e meno bonus e adesso combatte perché il contributo europeo da utilizzare esclusivamente per potenziare la sanità (il MES ) venga finalmente richiesto dall’Italia. Il disegno di alleanza organica tra PD e Cinquestelle, che ha vinto con le elezioni a segretario di Zingaretti, ha costretto Renzi a fondare un nuovo partito cui non posso che aderire visto che è l’unico che si oppone alle logiche populiste imperanti e che porta avanti il genuino e coraggioso sforzo di riformare finalmente l’Italia. Questo sarebbe dovuto essere il compito del PD che in questo momento, seppur con dolore, non potrei votare e di cui non mi sono sentita di rinnovare la tessera. Non posso credere però che tra coloro che, pur non condividendo l’abbraccio mortale con i Cinquestelle, non si sono sentiti, per più che comprensibili motivi di appartenenza, di lasciare il PD, non vi sia nessuno che alzi la voce e si faccia sentire, smascherando il tentativo di far passare Renzi e i suoi per arrivisti ed irresponsabili, ed appoggiando invece Italia Viva nelle battaglie necessarie al Paese che sta svolgendo in totale solitudine.

