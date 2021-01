“Siamo così attaccati alle poltrone che ci dimettiamo”. Un Matteo Renzi che si scaglia contro i giornalisti nel corso della conferenza stampa alla Camera, durata oltre un’ora, nel corso della quale ha annunciato l’uscita del suo partito, Italia Viva, dalla maggioranza dell’attuale governo guidato dal premier Giuseppe Conte.

“A tutti quelli che dicono ‘come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia‘, noi rispondiamo che non vogliamo aprire la crisi, la crisi è in atto da quando si deliberano provvedimenti e si lasciano passare mesi, anni, senza far seguire i provvedimenti; nonostante avessimo ripetuto per tutto questo tempo che non politica quello di scegliere di non fare e … E siamo talmente liberi che dimettiamo” ha sottolineato Renzi prima di attaccare i media: “Ci avete detto per un mese ‘vogliono le poltrone, non si dimetteranno mai’! Della serie ” ve lo dite e ve la cantate da soli”, infatti: avete fatto i titoli, ed avete preso in giro le nostre ministre PER LORO MISURE, PER I LORO VESTITI ED ALTRO”

NOI FACIAMO LE DOMANDE DI CHI VUOLE COSTRUIRE E NON SOLO DISTRUGGERE.

Per sentire se l’olio è buono aspetta a friggere. Non cercate capri espiatori.Cara acozzaglia dell status quo.

Se non si vogliono poltrone e perche si può stare in piedi svolgendo lo stesso i compiti che ognuno si è proposto di svolgere.

ESEMPIO: Diverso tempo fa abbiamo posto una semplice domanda, a cui non è mai stata data risposta.

Il Governo italiano ha deciso di utilizzare circa 70 mld di prestiti del Recovery Fund in sostituzione di normale debito italiano. La motivazione di questa scelta è semplice: il debito italiano costa mediamente 0,59%, mentre i prestiti del Recovery hanno un costo zero o addirittura negativo. Il risparmio derivante consente di liberare nuove risorse da utilizzare nel bilancio pubblico.

Come potete leggere qui (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:408:FIN), i prestiti del Recovery Fund hanno molteplici condizionalita’ macroeconomiche e rigorosi controlli da parte delle istituzioni europee. A nostro parere, queste condizioni sono giuste, perché assicurano che ogni stato – non solo l’Italia – spenda queste risorse comuni (perché prese a prestito collettivamente dalle istituzioni europee) per gli scopi decisi insieme la scorsa estate, e non per altro.

I 36 miliardi di prestiti derivanti dalla linea pandemica del Mes, invece, non hanno condizionalita’ (se non l’utilizzo di quelle risorse per la sanità). Come potete verificare qui (https://www.consilium.europa.eu/media/44011/20200508-pcs-term-sheet-final.pdf).

La domanda quindi è molto semplice: perché non si vuole utilizzare uno strumento non-condizionato (i prestiti del Mes sanitario) per lo stesso identico scopo per cui si è scelto, invece, di utilizzare uno strumento condizionato (i prestiti del Recovery Fund)?

Se davvero si vuole dimostrare spirito costruttivo e rivolto unicamente all’ “interesse esclusivo della nazione”, si potrebbe iniziare ad esempio a rispondere a questa domanda

