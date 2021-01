Cari molto ex compagni PIDIOTI.

Sul Recovery Plan, sulla scuola, sul debito, sul reddito di cittadinanza, sulle infrastrutture noi possiamo rinunciare alle nostre poltrone non alle nostre idee. Il giorno in cui rinuncerò a fare una battaglia per convenienza personale vivrò più tranquillo ma non sarò più io. Matteo Renzi

Voi sostenete e o appoggiate. Un avvocato del popolo che ha saputo mascherarsi secondo quanto chiedevano le circostanze, ora da lupo, ora da Cappuccetto Rosso. E nella crisi più assurda si presenta come vittima di Renzi.Cari molto ex compagni comunisti, come potete non rendervi conto che vi state assoggettando a chi proprio non lo merita.

Vi scrivo questo perche so che molti di voi mi leggono e lo faccio non perché mi stia a cuore la vostra sorte, io ho fatto la scelta di Italia Viva e non la rinneghero’ MAI. Ve lo dico perché penso al futoro della nostra Nazione.

E CONVINTISSIMIO DI CIO CHE VI DICO! SIETE LA VERGOGNA DELLA SINISTRA VI SIETE INFETTATI DI GRILLISMO SIAMO IN MANO AD UNA BANDA DI INCOMPETENTI MINISTRI RIDICOLI CHE PENSANO ALLA JUVE E SUAREZ INVECE DI ORGANIZZARE IL TRASPORTO PUBBLICO, E A BANCHI A ROTELLE ..IN UN MOMENTO COME QUESTO DOVE CI DOVREBBERO ESSERE AL POSTO DI QUESTI CIALTRONI POLTRONARI DELLE PERSONE SERIE E COMPETENTI …VOI NON STATE FACENDO IL BENE PER L’ITALIA A SOSTENERE ANCORA QUESTI SIGNORI.

