Crisi di governo, la metafora di Pier Luigi Bersani: “Tempo incerto e ancora nuvole renziane che si aggirano, l’operazione dei Responsabili mi sembra dignitosa”

Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): “Non è questione di raccattare voti sparsi, non avrebbe nessun significato. Semmai si tratta di vedere se ci sono le condizioni perché si formi un gruppo politico. Questi piagnistei sui Responsabili non li ho mai sentiti quando Renzi fece il suo gruppo portandolo via dal PD senza presentarsi alle elezioni”.

BERSA OK! Ma.Essere danneggiato nel cervello non giustifica. Vergognati e ricorda il tuo passato, leccapiedi. Caro Bersani, e facile fare l’oracolo ora. Quando sei stato messo al comando è stato un fiasco totale, i 5Stelle nella persona del giullare Grillo ti hanno ridicolizzato in diretta streaming. Penso con tutto il rispetto, che ora dovresti lasciare le tue perle di saggezza ad altri e vivere la tua pensione in modo sereno. Senza cattiveria, un abbraccio.Ma.Una Ditta che preferisce lo statalismo dei grillini al riformismo di Renzi è una ditta destinata inesorabilmente al fallimento!

Vi ricordò che lui ha combattuto contro il suo segretario e il suo partito facendo fallire il referendum voluto dalla maggioranza del pd…brindando poi alla Vittoria. Non contento ha provocato una scissione del pd formando un altro partito. Non è la persona adatta a parlare di responsabilità. Oggi sappiamo che la vittoria del si avrebbe certamente modernizzato questo paese e forse avremmo avuto una legge elettorale maggioritaria e una politica più stabile. Avremmo modificato il titolo quinto, oggi non avremmo avuto quei conflitti stato regioni che tanto hanno nociuto nella gestione della pandemia.

