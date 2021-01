Crisi di governo, Renzi: “Se arrivano i responsabili e non ci vogliono, non voteremo la fiducia”

Ma … ma tutti voi che inondate Facebook con la frase barzelletta:

1. Prima io lo votavo adesso sono deluso/a ora non lo faccio più

2. Questo è il mantra che sta girando in questi giorni, e non regge –

3. Chissà mai poi perché proprio adesso?

4. Ma pur concedendo il beneficio del dubbio affermo:

5. Se ciò che affermate fosse minimamente vero significherebbe che o non avete ascoltato le motivazioni splendidamente se dettagliatamente spiegate oppure …

6. Oppure non vi siete accorti di cosa sia successo in tutti questi ultimi mesi

7. Oppure proprio non avete ancora compreso la situazione

8. Oppure siete in perfetta malafede, perché non si può non notare

9. Come hanno affrontato la pandemia

10. Coi banchi a rotelle

11. Con le scuole chiuse e senza alcun piano organico dei trasporti e degli orari differenziati per riaprile in sicurezza,

12. Con i ristoratori e con tante altre categorie alla fame, perché si sono impegnati ed hanno investito, nei distanziamenti, nella riduzione dei posti, nei separé di plexiglas ed ora sono costretti a rimanere chiusi senza alcuna reale prospettiva,

13. Con i ristori che non arrivano, se non negli annunci in pompa magna con la stampa prezzolata

14. Con i ritardi nella erogazione della cassa integrazione,

15. Con il mai affrontato problema trasporti pubblici e collettivi,

16. Con la città di Taranto che attende ancora il piano definitivo per la bonifica integrata della ex ILVA e della rinascita della siderurgia italiana

17. Errori su errori, che si sono succeduti per mesi nonostante i continui richiami di chi le cose, invece che affermale di fronte ai giornalisti, le aveva studiate e proposte in Consiglio del Ministri

18. Con i soldi gettati sul cash back,

19. Con i 168 decreti attuativi ancora fermi per gli stanziamenti previsti ma non erogati …

20. Ma di che cosa stiamo parlando??

21. E voi … e voi ci venite a dire: ma proprio in questo momento??

22. Si certo è proprio in questo momento che l’Italia ha bisogno di essere GOVERNATA

23. Mentre tutti voi vorreste salvare un governo immobile e pasticcione?

24. E poi l’irresponsabile, sarebbe colui che ha sottolineato tutto quello che non va? E sarebbe poi Matteo Renzi???

25. Ma qualche volta, se ne siete capaci, fatevi qualche riflessione seria, pacata, da soli, qualche volta, senza ascoltare la voce unica dei Media.

IO LO DICO CHIARO E TONDO SENZA PAURA E TAMTO CORAGGIO.SERVE GOVERNARE GOVERNARE E :Se arrivano i responsabili, Italia Viva andrà all’opposizione. Lo sottolinea il leader Matteo Renzi, parlando a Dritto e rovescio su Rete 4, e spiegando che “se non ci vogliono, con molta libertà, noi non diamo la fiducia”. E chiarisce anche che “se loro hanno i numeri, questa è la democrazia parlamentare che vince, tanto di cappello. Ma se i numeri non ce li hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro governo”.

“Durante una pandemia – chiede ironicamente Renzi – esiste ancora la democrazia o bisogna interromperla? Sono stato contento del Conte bis quando rischiavamo i pieni poteri a Salvini. Oggi dico che i pieni poteri non vanno dati a nessuno, nemmeno a Conte. Per questo ho chiesto spiegazioni sulla gestione dei servizi segreti”. Ma se il premier “troverà i voti in parlamento, avrà grande rispetto”.

In ogni caso, martedì, dopo l’informativa di Conte al Senato, “in Aula per noi parlerà Teresa Bellanova, che per coerenza di idee ha lasciato la poltrona mentre qualcuno un giorno è amico di Trump e un giorno lo critica, un giorno vota i decreti sicurezza e un giorno li cambia”. E ribadisce che “siamo gli unici coerenti che non difendono il ‘seggiolone’, ma vorremmo difendere l’Italia”.

Su Di Maio, che dice “mai più con Renzi”, invece, il leader di Italia Viva chiosa: “Di Maio avrà più tempo per occuparsi di politica estera: non si tocca più palla in Libia, non si parla più di accordi con la Cina, si sbaglia interlocutore in America. Almeno Di Maio avrà più tempo per provare a fare il ministro degli Esteri”.

Crisi di governo, Renzi: "Se arrivano i responsabili e non ci vogliono, non voteremo la fiducia"

