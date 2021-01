IL PD NON HA LEADER E SOLO UN GRUPPO DI INCAPACI

Lo storico Paolo Pombeni conclude così un interessante articolo sullo stato attuale del Paese :

” Tutti sono lì a dire che il Paese in questa situazione non può permettersi una crisi politica. Sarebbe perfettamente vero, non fosse che la crisi è già qui e in una misura molto grave, a dispetto del fatto che non ce la possiamo permettere. Dunque il problema non può essere evitare una situazione che è già in atto, e da tempo, e dispiega effetti molto pericolosi, ma come uscirne con il minor danno possibile, cosa che si può fare solo a patto di accettare di rimescolare seriamente le carte.

L’immobilismo così come le furbate tattiche in casi come questo sono semplicemente deleteri (nel senso etimologico del termine: cioè distruggono)”

Se il PD ricordasse che nel suo albero genealogico c’erano i La Torre I Berlinguer gli Ingrao od i Paietta sicuramente avrebbero preso a calci in culo i pentadementi ed a Giuseppi incapaci ed inetti..Io sono esterfatto, il PD che ha sempre rivendicato il primato della politica oggi mette sul piedistallo uno che non ha mai fatto politica, ha come portavoce un tizio uscito da un reality show di Berlusconi ed è supportato da un comico che ha dato della puttana a Rita Levi Montalcini!

Il traditore fiorentino chi avrebbe tradito? Il PD,il partito di Bibbiano per dirla come i 5s?

Conte?che quando è scoppiato il covid a reti unificate ha çomunicato”si

amo pronti”?

Traditore perche chiede il Mes ed i 5s dicono no ed il PD si accoda?

Traditore perche in anno fa’la chiesto di riaprire i cantieri che,ad oggi,nn sono ancora partiti.

Per favore se volete fare commenti politici nessuno ve lo può impedire,siate onesti intellettualmente ed il tifo,se volete,fatelo allo stadio,quando si potrà.

Il PD è uscito di senno. Alle elezioni europee ho fatto la campagna elettorale per il PD. In quel turno il PD ha ottenuto il 22,74% dei voti validi.

Leggo il sondaggio La7 di lunedì 11/1/21 PD al 19,4% (fonte Google) dove sono finite le verdi praterie (dei 5stelle) su cui pascolare i propri affamati armenti? Una perdita secca del 3%. Il PD ha davvero ancora l’ardire di rincorrere questa massa d’incompetenti e incapaci che si chiamano 5stelle? Io consiglio gli amici del PD di stare attento ad attaccare Italia Viva perché i suoi veri nemici sono i 5stelle..

IL PD NON HA LEADER E SOLO UN GRUPPO DI INCAPACI

