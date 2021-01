Andrea Purgatori

“Il metodo renziano lo conosciamo, ma è difficile contestare Renzi sul merito: nella prima bozza del Recovery c’erano solo 9 miliardi sulla sanità, ora ce ne sono venti”Per dire…Bravo Purgatori….una voce fuori dal coro !

In questi giorni me ne hanno dette di tutti i colori , ma tutto quello che è scritto sotto mi fa capire sempre di più che abbiamo ragione noi e si lo dico a testa alta.

#IRRESPONSABILI sono quelli che hanno voluto per forza spendere mezzo miliardo di euro in banchi a rotelle .

#IRRESPONSABILI sono quelli che vedono morire 500 persone al giorno ma non accettano il Mes .

#IRRESPONSABILI sono quelli che in missione segreta in Libia fanno selfie e mandano posizioni su whatsapp .

#IRRESPONSABILI sono quelli che hanno fatto perdere un anno di scuola ai nostri figli mentre in nostri cugini europei no .

#IRRESPONSABILI sono quelli che per non perdere la delega ai servizi e ingolfare di tecnici il recovery fund ha preferito lo scontro al dialogo .

#IRRESPONSABILI Sono quelli che avevano deciso di investire solo 9 miliardi in quattro anni per la sanità e 3 miliardi per il turismo (avete capito bene le nostre spiagge e i nostri monumenti quasi cancellati) .

#IRRESPONSABILI sono quelli dell’immobilismo, sono quelli che preferiscono l’assistenzialismo all’occupazione, il Rdc alle infrastrutture, i dpcm al parlamento, sono quelli che pur di star attaccati alla poltrona farebbero carte false .

Quindi se sei Renziano dillo ad alta voce e a testa alta perché come sempre prima ci attaccano poi silenziosamente ci daranno ragione .

Ma che Italia abbiamo? Masochistica, intruppata, inzuppata dalle idee massmediali di servizio, ignorante e bigotta? Ma si può proseguire con un governicchio di opportunisti? Bravo Renzi, ci offri l’occasione di avere una politica vivibile. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo