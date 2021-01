Matteo Renzi ha ricordato che questo Recovery Plan è il più importante degli ultimi 30 anni perché servirà alle future generazioni..

NON È AMMESSO SBAGLIARE!!!

La sua seconda versione però non raccoglie le richieste della Commissione Europea, perché è solo un documento di intenzioni politiche senza una puntuale analisi economica; cioè quanti soldi, dove e come lo spendiamo !!!!

CONTE?? sta’ organizzando un tour di monopattini per andare sulla luna !!!!!

In uno dei momenti più delicati per la vita del Paese è difficile comprendere le ragioni di una scelta politica forte come quella di dimettersi da posizioni di governo. Me ne rendo perfettamente conto e so bene quanto lontano dalla percezione collettiva siano le motivazioni profonde che hanno ispirato le decisioni assunte dall’ex sottosegretario Ivan Scalfarotto e dalle ex ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti (che peraltro non avendo altri incarichi istituzionali da oggi rientra al suo precedente lavoro, in Università a Milano).

Le ragioni di questo gesto, però, risiedono proprio nella consapevolezza della gravità del momento che stiamo vivendo e nella assoluta necessità di uscire da una situazione di sostanziale immobilismo per provare a correre più veloci, dare risposte più efficaci a studenti, lavoratori, imprese e per farlo in modo trasparente e nelle sedi opportune, che sono quelle della democrazia e non i social o i marciapiedi di Roma. Non è un gesto contro l’Italia come viene detto dalla narrazione mediatica dominante; ma è l’esatto contrario.

Unitamente alla capacità di assumersi le responsabilità delle proprie scelte ben sapendo quali possano essere le conseguenze per il proprio futuro personale.

Ora occorre rapidamente (e sottolineo rapidamente) trovare una soluzione che migliori la condizione di partenza e offra al Paese una guida più forte, autorevole e capace, con una visione chiara su cosa fare nel medio-lungo periodo. Una guida capace di dare certezze. Perchè al di là della retorica della paura e dell'”andrà tutto bene”, oltre alla narrazione dominante di queste ore concentrata su tutto fuorchè sui temi concreti che sono stati posti, a tante persone era chiaro ed evidente che non sta affatto andando tutto bene.

Perchè non puoi governare un Paese usando solo la strategia della tensione mediatica e dell’incertezza; hai il dovere, come avviene in tutti i principali stati europei e non solo, di indicare una via, un futuro, una prospettiva. Tanto più avendo a disposizione 300 miliardi di euro di fondi europei da spendere. Da investire e non da buttare in bonus e microbonus o misure assistenzialistiche, magari gestite da task force che non rispondono a nessuno se non a una sola persona.

Da sempre e in ogni ambito sono tra quelli – a volte più numerosi e a volte meno – che a prescindere dalle posizioni politiche provano a cercare le soluzioni migliori nelle condizioni date. Un ruolo spesso scomodo, che non dà visibilità, che non strappa l’applauso: è lo stesso.

La politica ha un senso se anzichè inseguire gli eventi prova a prevenirli e ad indicare la via. Limitarsi alle opinioni o al commento a ciò che succede, è compito degli editorialisti e personaggi televisivi, oltre che diritto di ogni singolo cittadino: non credo sia il compito di un parlamentare.

Credo, invece, sia nostro dovere agire nei modi più appropriati per costruire (o ricostruire) una prospettiva migliore ed è ciò che – assieme a tanti colleghi – stiamo provando a fare e che farò, nei contesti, nei rapporti, nelle azioni su cui ho la possibilità di incidere. Con l’obiettivo di trasformare un momento di crisi in opportunità. Questo è quel che conta ora, più che il livello di gradimento/consenso immediato..

Senza pretesa di convincere qualcuno, ma per semplice amore di verità questo è ciò che penso.

NON È AMMESSO SBAGLIARE!!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo