Conte sa di fregare la Ue con il suo Recovery Plan. E ammette: se quelli lo capiscono, addio soldi

Lo ha scritto Giuseppe Conte nello stesso documento che adesso verrà mandato alla commissione europea per avere i soldi del Recovery Plan, un po’ come si fa nei bugiardini delle medicine sulle reazioni avverse possibili. Il premier è il primo a sapere di avere preparato un piano di serie B per spendere quei soldi e che in Europa si fidano al di là delle parole assai poco di lui. Quindi mette le mani avanti e avverte quasi di nascosto: “può essere che quei soldi non arrivino tutti”.

Ecco la clamorosa confessione: “La più puntuale verifica del cronoprogramma dei progetti e il confronto con la Commissione europea relativo alla loro ammissibilità potrebbe determinare una riduzione dell’ammontare di risorse autorizzato”. Insomma quei 196,5 miliardi sbandierati come il suo grande successo probabilmente non ci saranno tutti. Ma lo sappiamo solo adesso…

OK DATE FIDUCA A QUESTO PERSONAGGIO: IO VO DICO POPOLO AVVISATO MEZZO SALVATO,L'ALTRA META NON PIANGA POI SU QUEL CHE HA CAUSATO.

