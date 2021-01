ORGOGLIOSAMENTE RENZIAO

Mentre tutti oggi si interrogano su cosa farà Matteo Renzi, la vera domanda politica è cosa farà Nicola Zingaretti. Ritirando i suoi ministri dal governo Conte, Renzi pone una domanda politica che trascende, e di molto, la questione puntuale di chi governa qui e ora.La questione, cruciale, che Renzi pone con la sua mossa è, semplicemente, cosa significhi, oggi, essere di sinistra, perlomeno in Italia. Se cioè esso significhi rinsaldare un polo social-democratico oppure rinforzare la deriva populista.. Ma vedo che fate i gnorri.

Allora vi chiarisco una volta per tutte come la penso. Liberissimi di bloccarmi, chi se ne frega! Non sono un renziano della prima ora. Sono diventato ORGOGLIOSAMENTE RENZIANO quando ho capito ed apprezzato le doti del senatore Renzi. Io sono liberaldemocratico, riformista, europeista, antifascista e schifo I razzisti, di cui l’ Italia e’ zeppa!. Veniamo a noi. Il nostro paese e’ in crisi da almeno un anno . La prima ondata di covid, con un lockdown totale ha mascherato la pochezza di questo governo, mentre l’ antipatico ragazzo di Rignano iniziava ad agitarsi perche’ prevedeva giustamente che cosi’ non si andava da nessuna parte. Poi sono iniziati gli insulsi dpcm che erano delle prese per I fondelli, solo chiacchiere e non soluzioni. Intanto il toscanaccio antipatico spingeva per soluzioni concrete. Ma il paese continuava a sprofondare nella crisi sanitaria ed economica. Arrivano I soldi dall’ Europa. I parassiti si fregano le mani, senza trovare soluzioni valide. Crisi economica profonda, seconda ondata di covid, siamo I primi in europa per morti da covid. Gli ospedali al collasso e il Mes I 5 stro…I non lo vogliono. E continuano I dpcm. I ristori? Una grande boiata, nessuno ha avuto nulla. Ma c’ e’ Renzi che gli sbatte in faccia che sono dei falliti. Nottetempo il conte del…prepara un piano recovery che e’ una boiata pazzesca. ITALIAVIVA non lo accetta perche’ improponibile ed antidemocratico. Molti gli danno ragione, ma le poltrone? No ,nessuno le vuole lasciare. Allora addosso ai renziani, brutti e cattivi, che rinunciano alle proprie poltrone. Ecco, la crisi non e’ stata provocata da Matteo Renzi, la crisi c’ era da un anno ed e’ stata provocata da un governo farlocco, fatto da insulsi ometti che non valgono un soldo bucato. Conte, pd, grulli guardatevi allo specchio, procurandovi prima un cencio per pulire dove avete sporcato con il vostro stesso sputo. ORGOGLIOSAMENTE RENZIAO

