COSA SERVE? E QUESTO SERVE DAVVERO.

Matteo Renzi? E’ stato coraggioso”. Il direttore de Il Tempo Franco Bechis, ospite a Otto e mezzo, nella puntata di giovedì 15 gennaio, attacca il governo sul Recovery Plan: “Piano sciatto, insulso e scritto male” dice Bechis ribadendo che il leader di Italia Viva ha fatto bene. Il capo di Italia Viva ha messo in evidenza la debolezza dell’esecutivo che sembra restare sordo alle critiche. La conduttrice Lilli Gruber menziona in diretta l’editoriale di Bechis in edicola questa mattina: “Il premier Conte ha fallito, la spallata di Renzi è giusta ma chi è al governo non capisce” aveva scritto il direttore de Il Tempo. Il ministro Francesco Boccia, ospite in studio manifesta il suo dissenso ma Bechis va dritto al punto: “Ritengo sia molto facile governare come è stato fatto finora: aprire e chiudere. Lo avrebbe fatto chiunque, sono stati emanati provvedimenti semplici in piena emergenza”.

QUESTO SERVE DAVVERO.

Che il ragionier Brambilla o il Rossi e la signora casalinga di Voghera dicano di non aver capito le ragioni di Renzi o che condividano le sue critiche, ma in questo momento “bisogna tenersi il governo che c’è”, è comprensibile.

Se hai da sbatterti dalla mattina alla sera per far quadrare i conti di casa e spendi una mezzora al giorno per ascoltare un TG o scorrere i titoli di un giornale, tanto se ci passassi le ore dicono tutti la stessa cosa, è difficile farsi una idea solo un po’ diversa.

D’altro canto spiegare agli italiani, giustamente spaventati da una pandemia che sembra inarrestabile e dagli effetti disastrosi sulla loro condizione economica, che il “medico” sbaglia e sarebbe il caso di cambiare la cura prima del collasso, non è popolare. Capita nella vita e anche in politica.

Ci vuole molto coraggio, sia a dirlo a chi è stato abituato a credere e delegare più che a ragionare, sia per decidersi a cambiare medicina e medico nel mezzo della terapia.

Al ragioniere e alla signora propongo un gioco. Provate, solo per un momento, a capovolgere la retorica che vi stanno rovesciando addosso da settimane, secondo cui “non si può mettere in crisi un governo in piena pandemia”. Fatelo col pensiero opposto, che dice “bisogna cambiare subito la cura, proprio perché si è nel pieno di una terapia sbagliata”. Chi non lo farebbe di corsa, secondo buon senso e responsabilità?

Il medico incapace, per non farsi licenziare, ha una sola carta da giocare, denigrare il medico che propone una cura diversa. A quel punto il malato dovrà scegliere.

E’ meglio non aprire i cantieri per oltre 60 miliardi, già spendibili nel bilancio ordinario, e sfottere Renzi dicendo “forse lui avrà i soldi” e pretendere che stia zitto e obbedisca?

E’ meglio approvare un documento di spesa di oltre 200 miliardi, senza neanche leggerlo per non scoprire che è la bufala del secolo? E rinunciare a discuterlo come avrebbero fatto gli altri, per non disturbare?

E’ meglio sottrarre 19 miliardi allo sviluppo e all’occupazione per sotto finanziare la sanità, come sta scritto nelle correzioni parziali del Recovery, quando puoi investirne fino a 36 col Mes e utilizzare quei 19 per costruire case popolari? Meglio dirottare chi può verso le strutture private e gli altri aspettino? In questo caso le invettive sugli errori “in piena pandemia” spariscono.

E’ meglio non modificare subito un piano vaccinale carente, vaccinando in una settimana straordinaria circa 500 mila docenti e non docenti e programmare test a tappeto sugli studenti, per non riaprire prima le scuole? Continuare a lasciare all’improvvisazione di chi malgoverna il presente e il futuro di una intera generazione? I giovani protestano e tutti gli danno ragione, ma Conte e Arcuri non si correggono.

Sono questi, ragionier Frechenzio e signora Bizzozzero, i termini veri della questione, che riguardano voi e i vostri problemi quotidiani, non quelli di un derby, tutto inventato, tra Conte e Renzi. Inutile continuare a credere che sia tutta una questione di visibilità e poltrone.

Sapevamo bene che la batteria mediatica di regime ci avrebbe rovesciato addosso tutta la visibilità negativa possibile. Alle poltrone ci abbiamo rinunciato preferendo combattere a carte scoperte per cambiare idee sbagliate. Non ci credevate? Ai fatti seguiranno altri fatti e quella di Italia Viva sarà un’opposizione responsabile, che non farà ostruzione ai provvedimenti che dovessero servire davvero alla ripresa.

Niente paura, se Conte avrà i numeri in Parlamento andrà avanti con le sue cure sbagliate, altrimenti l’Italia troverà le risorse politiche e umane per governare meglio fino al 2023. Non esiste solo Conte, che continua a giocare con la paura come faceva insieme a Salvini. lo capisce anche un bambino.

Una cosa è certa, non sottoscriveremo gli errori e le omissioni che ci porterebbero al fallimento. E non lasceremo che il ragionier Frechenzio e la signora Bizzozzero restino spaventati a cuccia, mordendo il freno e aspettando che votino per la destra. Perché, un altro segno del fallimento di Conte, è che durante la sua “cura” la destra non è stata scalfita, anzi è aumentata.

Anche questa è colpa di Renzi? O non è palesemente il frutto dell’inerzia e dell’immobilismo di Conte e dei suoi cari?

Vadano avanti con chi gli pare, responsabili, costruttori, magari muratori. Non è una gara dei 100 metri piani, ma una corsa di fondo. La faremo a piedi nudi se necessario, ma finalmente gli italiani potranno contare su una opposizione democratica, riformista, europeista da sempre.

Alternativa sia al populismo immobilista e trasformista di Conte, sia al nazionalismo sovranista della destra.

Questo serve davvero.

COSA SERVE? E QUESTO SERVE DAVVERO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo