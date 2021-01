Sentire Zingaretti, Orlando e Crimi Casalino accusare Renzi di irresponsabilita’ per le dimissioni delle ministre di Italia Viva in un momento di grave emergenza sanitaria fa ridere.

Hanno dimenticato che l’emergenza sanitaria dura da un anno e che loro non hanno fatto alcunche’ per anticiparla, controllarla e vincerla.

Possiamo fare l’elenco delle loro inadempienze.

Dovrebbero solo vergognarsi, oltretutto hanno approvato un piano pandemico degno di un gerarca nazista.

Zingaretti, siamo a 81.000 morti ad oggi e trecentocinquanta fra medici, parasanitari e farmacisti.

E voi siete tutti vivi e vegeti continuando a intrallazzare e a dare colpe a chi ha suonato la campanella della fine della ricreazione ? E datti una regolata !

A proposito di Casalino.Matteo Renzi lo vuole fuori più di Giuseppe Conte, ma lui per il presidente del Consiglio vale più di un ministro

ROCCO CASALINO MATTEO RENZI GIUSEPPE CONTE CRISI DI GOVERNO

Quanto vale Rocco? “Vale mezzo governo”, dicono i suoi amici di Palazzo Chigi, perché mai nella storia della Repubblica, mai nell’intrico di mille crisi di governo, tra pretese e rese, scambi di pedine e di sottosegretari, era accaduto che nel corso di una trattativa politica per riequilibrare le forze del governo qualcuno chiedesse la rimozione di un portavoce. Mai era accaduto che un mestiere considerato subalterno e persino ingrato, un lavoro che sotto l’ambigua ma appetibile denominazione di portavoce sempre si è configurato come nudo e crudo sinonimo di porta-croce, balzasse così al centro della scena del potere. Eppure è proprio la giubilazione di Rocco Casalino, il portavoce di Giuseppe Conte, che Matteo Renzi ha chiesto, tra le altre cose, mentre srotolava di fronte ai maggiorenti del Pd il suo papiro di negoziato. L’unica richiesta davvero inaccettabile per Conte, che intanto diceva sì a tutto, pure sui servizi segreti. Tutto tranne che la sostituzione di Rocco. A riprova del fatto che l’ex concorrente del Grande Fratello è davvero passato da essere il cervello politico dei grillini – che per conto loro non ne possedevano – a essere il doppio di Conte, il suo cervello al quadrato, quasi il metronomo della Repubblica. Attore, e non comparsa. Manovratore più che aiutante. Regista delle mosse politiche dell’Avvocato impolitico. Compresa l’ultima e spavalda minaccia di utilizzare i cosiddetti responsabili contro Italia viva. Una figura di rilievo, centrale, politica, in pratica l’esperimento più riuscito di Gianroberto Casaleggio, l’inventore stralunato di questa epoca squinternata, il quale sosteneva che ministri, sindaci, deputati e senatori possono essere persone qualsiasi, come pure il presidente del Consiglio. Gente all’incirca raccattata dalla strada. Disoccupati, analfabeti, bibitari, avvocatuzzi. Ma non il comunicatore. Il comunicatore deve essere quello bravo. Il vero capo è lui. Al punto che nella neolingua casaleggiana e poi grillina erano i parlamentari a essere chiamati “ portavoce “.

Sentire Zingaretti, Orlando e Crimi Casalino accusare Renzi di irresponsabilita’ per le dimissioni delle ministre di Italia Viva in un momento di grave emergenza sanitaria fa ridere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo