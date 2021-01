Stabilità non è IMOBILISMO. Ma I conduttori e gli ospiti delle TV in diretta avevano l’urgenza di scaricare le loro invettive su Renzi . Nemmeno prese in considerazioni le ragioni,i motivi per cui avveniva tutto ciò’. Nessuno è entrato nel merito.

Rispondo solo a una delle migliaia di critiche feroci verso Renzi, dopo la conferenza stampa di stasera:

“Le ministre non sono le sue pedine che può spostare come vuole senza nemmeno lasciargli il tempo di parlare” I giornalisti quando fanno queste dirette, un po’ perdono la testa, non hanno più la cognizione del tempo, del luogo in cui si trovano e forse anche del pianeta in cui abitano, perché sono loro che hanno interrotto la diretta proprio nel momento in cui la Bellanova, la Bonetti e anche Ivan Scalfarotto hanno parlato per mezz’ora ciascuno…ma così va il mondo….Si Cari Media. STABILITA’ NON E’ IMMOBILISMO.

Quanto sembra saggio uno che con lo sguardo corrucciato incrocia la telecamera e dice: “Ma come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia?”. Scatta subito l’applauso per chi è a caccia di consensi a basso costo.

Ma durante la pandemia non è sospesa la democrazia e chi in nome della pandemia pretende di fermarla non sta combattendo il virus, ma la politica, non sta bloccando il contagio ma la libertà.

Perché la democrazia o è sempre o non è.

E se un governo è fermo, immaginando che la stabilità sia l’immobilismo, cade per i troppi problemi irrisolti che ha accumulato. Così, oggi, Matteo Renzi.

Un Recovery che sottrae 19 miliardi allo sviluppo per darli alla sanità (Italia Viva proponeva di costruirci case popolari), quando per la sanità ci sono 36 miliardi del Mes che non si vogliono utilizzare per puntiglio, ma il puntiglioso sarebbe Renzi.

Oltre 60 miliardi di lavori, “sbloccati” sei mesi fa, che stanno fermi, cantieri chiusi nonostante più di 500mila disoccupati, perché Conte tarda a nominare i commissari ad acta, ma perdeva tempo per nominare task force e 300 consulenti per gestire “in casa” il suo Ricovery, ma il perditempo sarebbe Renzi.

Il primo aprile finisce il blocco dei licenziamenti e se Renzi chiede di prepararci al dopo viene ignorato.

Un irrisolto drammatico per milioni di ragazzi che stanno perdendo un anno di scuola, come in nessun altro Paese in Europa, ma Renzi che chiedeva da marzo di lavorare ai piani di rientro in sicurezza sarebbe pretestuoso.

Dieci giorni fa ha proposto di vaccinare il personale scolastico e tamponi in ogni scuola, silenzio, ma Renzi cerca poltrone.

Tutti i principali dossier lasciati marcire nei cassetti. Questa sarebbe la stabilità?

Non preoccupatevi, signore & signori, non andremo a votare in piena pandemia, come si preparano a fare in Israele, in Portogallo e in un’altra mezza dozzina di Paesi in Europa e nel mondo, evidentemente meno istupiditi del nostro.

Dopo che Renzi ha smentito le giaculatorie sulle poltrone, nei giorni prossimi gli italiani verificheranno che dopo Conte non c’è alcun diluvio e che l’Italia non ha un solo nome secco su cui puntare per la ripresa.

Solo pensare che un grande Paese come il nostro non ha altra risorsa che Conte equivale ad una istigazione al suicidio della democrazia.

