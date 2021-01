Tanti cappelli poggiati sul nulla… Così va il bel “mondo attuale” Se dignità e rispetto per la politica ancora esiste nel PD mi auguro un’uscita di massa.

SIATE SERI, NON RIPETETE IDIOZIE GENTE SENZA TESTA.

La pandemia, oltre che non essere un pretesto per sospendere la democrazia, non può esserlo neanche per seminare idiozie, profittando di ignoranza e dabbenaggine coltivata a tutto spiano dai conservatori di destra e di sinistra per istupidire, con paure opposte, ma entrambe false, i loro due differenti greggi.

Dicono: “C’è una guerra al virus e voi aprite una crisi di governo? Ma se stai male e il medico non funziona che fai, ti tieni il medico perché stai male? Oppure ti convinci, nonostante il peggioramento, che il medico sbagliato invece funziona e tiri a campare aspettando la fine?

Quando Londra era ancora l’unica a resistere al nazismo, con Londra sotto le bombe, gli inglesi sostituirono l’onesto ma imbelle Chamberlain con Churchill. O quella non era una guerra vera?

Informo i ripetitori di dischi rotti che in Israele hanno un governo in crisi e andranno presto a votare per la terza volta in due anni, in piena pandemia e continuando a vaccinare a tutto spiano. In aprile voteranno in Portogallo e in un’altra mezza dozzina, almeno, di Paesi europei e nel mondo.

In Italia non ci saranno elezioni anticipate, che nessuno, tranne forse FdI, vuole veramente. In particolare nessuno dell’attuale perimetro di maggioranza. Vedrete che, se ce ne sarà la possibilità, tutti saluteranno più o meno cordialmente, Conte. A cominciare da quelli che oggi gli giurano amore eterno.

La verità è che Conte, da piccolo parvenu della politica, ha cercato di prendere in giro tutti, a cominciare dai suoi alleati e pure il PdR. Se ne sono accorti, ma non possono dirlo pubblicamente. Ma all’occasione altro che Ciaone.

Poi dovranno dare il “contrordine compagni” e sarà l’unica nota comica in questo mare d’immondizia mediatica.

DETTO CIO: non sottovaluto il fenomeno Conte ,un paravento all’ombra del quale vi è una precisa strategia che unisce due disperazioni:quella dei grillini ormai orfani della magia di un momento politico eccezionalmente favorevole e quella dell’ex Ditta ,ormai priva di anima ,che vorrebbe reimpossessarsi del Pd e con un alleanza elettorale con lista Conte e grillini sperare nella resurrezione di una classe dirigente consunta.Renzi ha intercettato questo disegno che verrebbe disintegrato se si dovesse arrivare alle elezioni con un altro PDC e Conte ridotto alle sue reali ed insignificanti dimensioni. Vi è peraltro una tappa intermedia data dalla elezioni del Presidente della Repubblica . Appare evidente che bisogna evitare che si saldino e rafforzino alleanze tra i soggetti della vecchia accozzaglia del referendum del 2016.Quindi non è assolutamente vero che quella in atto sia una piccola crisi perché sono in gioco oltre al futuro economico del Paese e l’avvenire delle nuove generazioni ,anche il sistema delle alleanze tra le forze politiche e i gruppi di interesse e potere sottostanti.Non è casuale l’accanimento ,questo sì incomprensibile a chi non guarda sotto le apparenze e le ipocrisie,con cui viene combattuta l’iniziativa politica di Renzi.

Tanti cappelli poggiati sul nulla… Così va il bel "mondo attuale" Se dignità e rispetto per la politica ancora esiste nel PD mi auguro un'uscita di massa.

