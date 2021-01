A proposito dell’irresponsabile….. La battaglia è appena iniziata.

Tutti parlano di lui!!! Ma la verità è che già oggi Renzi è oltre il 10% e vi spieghiamo il perché!!! Più lo attaccano, più per Renzi cresce il consenso. Semmai c’è veramente da chiedersi cosa rimarrà del PD grillizzato.

• Anzi si spera che gli elettori PD, ma solo quelli in buona fede, quelli non a rimorchio degli oligarchi, né ancora legati ad una ideologia superata e bocciata dalla storia, dall’economia e della sociologia facciano la loro parte cioè abbandonino una storia ed un partito quello a guida Bersani D’Alema e Zingaretti CHE è ormai morto e traditore dei suoi stessi principi fondativi.

• Chi attacca Renzi sui social sono i penta stellati che sono rimasti in quattro gatti, il PD, un po’ di centrosinistra e Travaglio che gliene dice di cotte e di crude.

• Tutto questo porta però simpatia e voti a Renzi ed il motivo è semplice.

• Gli italiani sono, in genere, un popolo sovente incoerente, però di cuore e di sentimenti a differenza dei suoi politici di mestiere.

• E quindi se … Se Tutti lo attaccano l’opinione pubblica si sta lentamente rendendo conto che lo vogliono distruggere semplicemente perché ha ragione su tutta la linea di quello che ha chiesto. (aveva ragione anche al tempo del referendum del 4 dicembre del ’16, che fu fatto fallire da tutti coloro che a parole vogliono cambiare ma che di fatto non lo vogliono affatto, e che poi si dichiarino di destra o di sinistra non fa alcuna differenza.

• E gli effetti deleteri della bocciatura di quel referendum li paghiamo proprio ora; quando vediamo come non sia Più possibile adottare decisioni impegnative per tutta la nazione, quando vediamo che singole Regioni procedano in ordine sparso, vanificando ogni sforzo centrale per armonizzare e condividere le scelte nazionali da adottare.

• Non si è mai visto nella storia d’Italia che, Matteo Renzi l’unico uomo politico che si è dimesso da Premier senza essere sfiduciato, ieri ha indotto, per motivi di coerenza e di obiettivi indispensabili per assicurare all’Italia il futuro, a dimettere i suoi ministri ed il suo sottosegretario.

• Ora qualcosa seria ve la diciamo noi:

• Non lo sottovalutate Matteo Renzi

• Perché … Perché … Ma siamo veramente sicuri che martedì In Senato ci saranno i costruttori a salvare Conte e Zingaretti?

• Oppure ci saranno grosse sorprese in Senato?

• E se ANCHE CE LA FACESSERO … È QUESTO QUELLO CHE OCCORRE ALL’ITALIA IN QUESTO DRAMMATICO MOMENTO?

PS: Proviamo ad immaginare se ITALIA VIVA dovesse resistere alle lusinghe del fighetto Conte e restare unita e compatta, significherebbe che Il presidente del consiglio verrebbe battuto al Senato e, quindi, costretto a rassegnare le dimissioni. Penso che dopo tutti gli sproloqui contro Matteo Renzi sarebbe una grande soddisfazione. Facciamoci sentire, anche perchè questi costruttori potrebbero trovare cittadinanza nel futuro governo guidato da una personalità scelta dal capo dello Stato. Io.Fossi io al posto di Renzi e Italia viva dopo aver fatto la giusta scelta di uscire dal governo. Aspetterei a ripropormi e rendermi disponibile a rifare un accordo con quelli che già si sono dichiarati di non volere Italia viva. Facciano il loro tentativo e vediamo dove li porteranno. Personalmente anche se riuscissero a trovare i vari Scilipoti, non possono andare avanti in quanto ognuno di questi vorranno il loro pezzettino di potere e al primo soffio di vento tutto crolla e a qual punto voglio proprio vedere cosa succede. Perciò è bene attendere gli eventi. Certamente anche se si facesse ava nti il centro destra

