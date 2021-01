Crisi di governo: rispondiamo alle critiche

1. Questo non è il momento per una crisi di governo.

Proprio nel momento in cui la crisi è più forte, la pandemia e la crisi economica, c’è bisogno di un governo che esca dall’immobilismo e dall’indecisionismo in cui purtroppo questo è entrato.

La democrazia o è sempre o non è mai. E chi vuole fermare il gioco democratico durante la pandemia non ferma il virus ferma la democrazia.

Proprio perché il periodo è difficile, serve la politica, la democrazia, far funzionare le istituzioni.

2. Siete irresponsabili

Irresponsabile è abdicare ai nostri principi fondamentali.

Irresponsabile è chi di fronte a richiesta di confronto minaccia con le urne. Irresponsabile è chi di fronte a un’emergenza sanitaria rifiuta il Mes. Irresponsabile è chi personalizza facendo una battaglia sui nomi piuttosto che sulle idee.

3. State facendo una battaglia di visibilità

Se avessimo voluto visibilità saremmo rimasti al governo, magari con più ministri visto che ce li hanno offerti.

La visibilità la cerca chi non dice le cose come stanno per paura di essere impopolare.

Le battaglie per la visibilità le fa il populismo che guarda ai sondaggi e ai like su facebook rimanendo aggrappato alla poltrona. Non chi guarda ai risultati ed è pronto a mettere in discussione tutto per le proprio idee.

4. La crisi avrà ripercussioni su vaccini e ristori?

IV voterà scostamento di bilancio e ristori V. La campagna vaccinale invece vede il supercommissario Arcuri, le fiale che arrivano dall’Europa e le regioni ad occuparsi della somministrazione.

Sugli appuntamenti importanti che servono per affrontare l’emergenza Italia Viva non farà mancare il proprio contributo. Siamo responsabili e facciamo il tifo per il Paese.

5. La crisi è frutto solo di un attacco personale di Renzi a Conte.

Non siamo noi a personalizzare la crisi ma chi dice “O tizio o voto”. Non ci sono pregiudiziali sui nomi, solo sui contenuti.

Se fosse personale si risolverebbe. Ma in gioco c’è il corretto funzionamento della democrazia. C’è il rispetto delle istituzioni. Noi non abbiamo mai parlato di chi fa le cose ma di come le sta facendo. E i risultati parlano chiaro.

6. Questa crisi è del tutto incomprensibile, non c’è alcun motivo valido dietro ed è un regalo a Meloni e Salvini.

Da mesi poniamo questioni serie di merito e di metodo senza ricevere risposte.

Di metodo: non si presentano documenti scritti da non si sa chi, da approvare a scatola chiusa, insultando chi ha l’ardire di voler leggere le carte prima di approvarle.

Di merito: il primo Recovery Plan presentato era irricevibile, infatti abbiamo subito avanzato una serie di proposte per migliorarlo.

7. Questa crisi è un regalo a Meloni e Salvini

Andare avanti con superficialità e senza una visione per i prossimi anni è un regalo a Meloni e Salvini. Le elezioni ci saranno nel 2023 e il regalo è arrivare a quell’appuntamento senza essere stati capaci di dare una visione chiara di Paese.

7. Italia Viva vuole bloccare il Recovery Plan

In realtà è solo grazie alla nostra battaglia che è stato migliorato nella versione ultima che tutti conosciamo. E nonostante tutto ancora adesso manca di visioni, di progetti concreti. Siamo sempre stati chiarissimi: non saremo mai complici nel più grande sperpero di denaro della storia repubblicana.

9. In Europa e nel mondo guardano con preoccupazione a quello che sta facendo Renzi

Nessuno è preoccupato se facciamo politica. Sono piuttosto preoccupati se buttiamo via 207 miliardi di euro che l’Europa ci ha dato e che non rivedremo per chissà quanto tempo

10. Italia Viva non ha voluto accettare le aperture fatte dalle altre forze politiche.

Quali aperture? 3 parole dette per strada ai giornalisti. Anche questo fa parte del rispetto delle forme e delle istituzioni che non possiamo più permetterci di sottovalutare

Crisi di governo: rispondiamo alle critiche ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo