CARI PIIDIOTI& grulli oramai la stessa razza o setta: Potete dirci sporchi, irresponsabili, folli, inaffidabili, bulli, distruttori… scriveteci insulti, parole d’odio, riversate su di noi tutto il veleno che avete dentro ma non utilizzate mai, ripeto meglio, non permettevi mai di utilizzare la disabilità, in questo caso il nanismo, per la vostra sporca propaganda social contro di noi.

Non ci restiamo male se in questo fotomontaggio ci siamo noi, ci fa male pensare che, mentre per noi la disabilità è ricchezza, per voi è disprezzo e vi descrive per quello che siete: disumani nei confronti di tutte le persone fragili. Vergogna.

I pidioti sostengono che Renzi ha giocato sporco decidendo di lasciare nel vecchio PD un drappello di “fedelissimi”….. adesso raccoglie quel che ha seminato..Però si ricordano solo di Renzi….Benedetta coerenza dove sei? Aspettate martedì, ho fatto scorta di pop corn..

Ecco il nuovo PD. Ecco l’imbonitore Franceschini del PD che in Senato, a braccetto con Lady Mastella, partecipa al mercato delle vacche.

Questo uomo di centrosinistra ( si fa per dire ) ha dimenticato, o per meglio dire non ha mai conosciuto, il significato di parole come : Onorabilità, Dignità, Etica, Correttezza verso gli elettori e le Istituzioni Democratiche.

Il PD che partecipa nel ” comprare” senatori al solo scopo di mantenere intatte poltrone e privilegi. Povero PD com’è caduto in basso e nella melma.

Il PD si potrà mai risollevare dalla melma in cui questa dirigenza l’ha buttato?

A voi la risposta

Ci dicono che siamo i grilli parlanti, perché diciamo delle cose vere ma scomode. Siamo dipinti come irresponsabili. Irresponsabile è chi rifiuta i soldi del Mes. Irresponsabile è chi approva documenti senza leggerli, come accaduto con il Recovery Plan.

Irresponsabile è chi spende i soldi dei nostri figli in sussidi e progetti senza visione.

Non chi dice la verità. Ma noi: Veramente siamo ancora alla semina !

Per il raccolto aspettiamo le prossime elezioni quando vedremo il M5s sparire. Il PD che senza Renzi sarebbe dovuto crescere tanto, ridimensionato fortemente e magari un partito di Conte al 13% ? Il PD col povero Zingaretti non ha capito che i grulli e Conte gli stanno scavando la fossa.

I grulli sanno che alle prossime elezioni arriveranno a stento in doppia cifra, allora ecco nascere il partito di Conte. Poi assieme visto che sono la stessa cosa, saranno la forza politica più rilevante..Infatti nei sondaggi a porta a porta, se Conte fa il suo partito, il PD scende dal 19 al 13%. Ma questo zingalema lo sa ?

