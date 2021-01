LA TESTA PERDUTA DI ITALIA VIVA ( non così’ tanto perduta )

Abbiamo perso un’occasione unica: quella di condurre un’analisi politica puntuale e serena sul cambiamento epocale intervenuto nell’ultimo anno. Avremmo potuto esaminare a mente fredda le condizioni che hanno portato alla ribalta il populismo dei 5 stelle e le condizioni, contrarie, che ne hanno decretato la sua incontestabile discesa. Avremmo potuto mettere in evidenza come la competenza di una classe politica potrebbe dare sostegno alla fragilità ed alla paura che si è impossessata di tutti noi da un anno a questa parte. Insomma avremmo potuto fare qualcosa per rinnovare la cassetta degli attrezzi ed affrontare le nuove sfide e invece….

La classe politica se n’è stata buona buona a fare gli affaretti suoi senza che nessuno le chiedesse, e le chieda, il conto. Tutti zitti ma non certo perchè stanno a pensare, piuttosto perchè non hanno nulla da dire. Regalano monopattini mentre le imprese chiudono e il sistema produttivo è completamente stravolto; colorano le Regioni e i giorni mentre ogni giorno i morti sono da guerra civile e il sistema sanitario è al collasso; decidono a che ora chiudono i negozi e cosa possa essere ricompreso nella defizione di congiunto, mentre le scuole sono chiuse e non si sa quali siano le misure da adottare per riaprirle in sicurezza. Ma non era questa il sistema malato che la maggior parte degli italiani voleva combattere? Ora questa maggior parte di Italiani dov’è?

Sapete che vi dico? Tre giorni fa ho preso la tessera di Italia Viva per almeno due motivi:

il primo perchè per la prima volta in vita mia voglio essere quella che appartiene al partito che ha causato la caduta del Governo e non l’ha subita;

il secondo è che quando un fantomatico giudice Storico (mi auguro molto severo) riaprirà il caso e valuterà i fatti di questo periodo dirà: solo un piccolo gruppo aveva capito lo sfacelo a cui si stava andando incontro, ma la capacità di analisi era talmente compromessa che la folla urlante soffocò i flebili suoni del cambiamento

LA TESTA PERDUTA DI ITALIA VIVA ( non così’ tanto perduta ) ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo