TUTTA L’ITALIA UNITA CONTRO RENZI,

L’UNICO RESPONSABILE DI TUTTI I MALI D’ITALIA. Infatti:

– il PD è succube ed appiattito sui grillini?

– i GRILLINI stanno facendo dilapidare ingenti risorse in sussidi che contrastano il lavoro reale, unica vera fonte di dignità?

– l’ECONOMIA va a rotoli?

– CONTE più che autoincensarsi fa ben poco?

– la PANDEMIA va male?

Sembrerebbe che RENZI non c’entra nulla con tutto ciò, ma è più bello e più comodo avere un capro espiatorio unico! E allora tutti arruolati nella Nuova Crociata, evviva la Nuova Armata Brancaleone alla conquista della “Nuova Italia”!

L’errore di Renzi. È aver dato fiducia e elencato l’azione indispensabile sul da farsi per salvare l’ITALIA. E l’anno apoggiata per poi come i volta gabbana che ora cercano,si tirano in dietro nel momento decisivo..dalle mie parti per essere gentile li chiamano paraculi

Non so quanti di voi abbiano visto ieri seta V Potere.Una trasmissione per me inusuale in quanto non guardo(anche per non soffrire) tutti i pollai che affollano le nostre TV.C’era Matteo Renzi, con dispiacere immenso ammetto che era provato, con un sorriso poco spontaneo e visibilmente triste.Nell’ascoltarlo ho riscontrato la sua chiarezza la sua passione la sua capacità di spiegazione, tutte le doti che abitualmente mostra nelle interviste e nelle dichiarazioni .Solo ad un certo momento dallo studio di Napoli dove c’erano due giornalisti a me sconosciuti, un garbato signore che potrei dedurre a pelle fosse dalla sua parte, ha chiesto in sintesi: Sen Renzi, io credo che lei non sia stato da solo a provocare, ma che avesse alle spalle altri, che al dunque l’hanno tradito?? A questa ricerca di conferma, il viso di Matteo è diventato rosso come un bimbo che viene sorpreso nel bel mezzo di una marachella, la sua risposta è stata di ammissione velata, seppur non abbia voluto usare l’espressione traditori e non abbia voluto fare nomi.Ma si è capito chiaramente che per la seconda volta i Giuda l’hanno tradito. È stato mandato come testa l’ariete contro il governo assicurandogli un sostegno che oltre a non essere avvenuto è gravato da disprezzo e irresponsabilità. Sappiamo tutti di chi si parla vero?????? Il senza palle è cervello dal nome Zingaretti e il BIBITARO del Sanpaolo che di politica è problemi del Italia e proppio un analfabete. Ed è per quello e arrivato agli esteri. E si vede come siamo considerati nel mondo.Un successone vero? BRAVI ITALIANI.

SI.Si chiamano ZINGARETTI& Luigi Di Maio che gridavano uno HONESTA’ li altro pure, nelle piazze.. Oggi questi pidemente & grillino partecipa al mercato delle vacche in Senato insieme all’altro grillino Conte e con la sapiente regia del PD.

Quel PD che ha abbandonato i valori della Sinistra e che si è inginocchiato davanti a questi sovranisti per mera opportunità personale e di poltrone.

Sentire Zingaretti e Orlando usare termini come ” Costruttori” o ” Responsabili” e nel contempo trattare con l’imbonitore Mastella, re dei trasformisti della prima Repubblica, non è solo

VERGOGNOSO ma anche abominevole per chi come quelli della mia generazione ha guardato la Sinistra come punto di riferimento.

