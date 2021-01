Letture per liberisti da divano con il cocktail in mano.

Intervista ad Alexander Stille: “Quando John McCain fu il candidato repubblicano contro Obama alle presidenziali, durante un meeting elettorale, una signora si alzò per dire che lei non avrebbe mai potuta essere per Obama, perché lui è un musulmano, un terrorista… Ebbene, McCain le rispose dicendole “attenta signora, lei non può dire cose del genere, perché non sono vere, e io non posso accettarle”. Quando i politici hanno un senso di responsabilità verso la verità, la politica si svolge in un certo modo. Il confronto è duro ma sano. Quando invece davanti a una folla che vuole credere a certe narrazioni, tu assecondi le loro farneticazioni, allora cambia tutto. A quel punto vivi in un mondo di fantasia, in cui chiunque diventa una fonte credibile e la realtà è la percezione. Questo, purtroppo, è qualcosa che si sta affermando da tanti anni e che non si è riusciti a smantellare”. Su Il Riformista https://bit.ly/3bJQ8Hm