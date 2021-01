RENZI Iv a Mezz’ora in più: “Imbarazzante il tentativo di buttare questa crisi su di me. Obiettivo non è via Conte”

Renzi: “Conte in Senato non mi asfalterà” Il leader Iv a Mezz’ora in più: “Imbarazzante il tentativo di buttare questa crisi su di me. Obiettivo non è via Conte.

I MIEI PUNTI DI VISTA. Mieli ha nuovamente perso l’onestà intellettuale ‼️ Ma come fanno a non capire… fingono di non capire…‼️ Si è arrivati alle minacce di morte…e loro continuano a dire che non capiscono‼️ Più che un’intervista mi sembra un agguato ‼️ Ma capite che fanno il tifo per Mastella‼️‼️‼️ L’Annunziata per intervistare Renzi ha avuto bisogno di Mieli, e hanno fatto la figura di due rimbambiti che non capiscono dopo diverse spiegazioni! Poveretti!

Hanno tentato in tutti i modi di massacrare R enzi, ma anche questa volta lui ne e’uscito super vittorioso. Che pena lei con quei sorrisetti ironici, poveretta da commiserare.. Hanno fatto un attacco frontale schifoso. Ma quello che è stato grave, oltre lo scherno che si leggeva sui loro visi, è stato il dire che tanto Conte resterà perché avrà la maggioranza politica, quella che gli permetterà di bivaccare di volta in volta quando chiederà i voti in senato per l’approvazione di qualche legge. Ecco, io questo l’ho sempre sospettato ed oggi ne ho avuto la conferma. Naturalmente Renzi è stato un gigante tra due nullità.SI! Un gigante in mezzo a 2 nani ignoranti e per di più faziosi ,visto la conclusione della Annunziata…ipocrita.

Non l’ho mai fatto, ma questa volta lancio un appello e spero che venga a colto e rilanciato, dagli amici che mi e vi seguono. È venuto il momento di stringerci attorno a Renzi, che insieme alle Ministre, stanno vivendo un momento assai difficile e sono oggetto di feroci attacchi, nonostante l’impegno che hanno profuso per il Paese.

Non costa nulla farlo, basta andare sulle pagine Facebook di Matteo Renzi, Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto e scrivere semplicemente: Ti siano vicini, coraggio.Ci conto, ringrazio tutti quelli che si sentiranno di farlo..

Mio nonno mi diceva ” tanti nemici…tanto onore ” . Gli attacchi contro Renzi vengono dai noti scappati di casa del M5S, da mascalzoni pseudo giornalisti del Fatto Quodidiano, da soggetti che politicamente non valgono nulla, da idioti mentecatti privi di neuroni…! Gli Italiani intelligenti, gli intellettuali, gli Italiani di buon senso, gli Italiani che amano questo Paese, sanno che Renzi vale, politicamente parlando, sanno che grazie a Renzi oggi il testo del Recovery Fund è stato cambiato in meglio, sanno che grazie a Renzi non ci sarà più una gestione personalistica del Servizi Segreti ! L’ Italia riformista è con Matteo Renzi, senza se e senza ma, avanti così per il bene del Paese e degli Italiani… !Sei il solo, con le tue ministre, ad esserti opposto a questo governo d’incapaci. Dobbiamo solo ringraziarvi con la speranza che la gente capisca perché lo avete fatto.

Comunque sia, andate avanti, noi siamo con voi. Sempre con te RENZI! Sempre con voi ma mi cresce la preoccupazione per la deriva populiste, denigratrici, degrado culturale a cui si stanno prestando media, social, gran parte dell’informazione trasformando ogni ambiente in populismo e degrado di rapporto tra cittadini assimilabile a periodi del secolo scorso. Sono preoccupato PER L’ITALIA..!!!!!!!

