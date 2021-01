Conte e Casalino se ne possono andare tranquillamente da Palazzo Chigi: non ci sarà alcuna conseguenza per la nostra democrazia.

Anzi, la fine di questo governo improvvisato, in balia di incapaci e incompetenti, non potrebbe che essere una buona notizia per le sorti del Paese. La smettano di cercare alibi nella crisi sanitaria (ci hanno regalato il record mondiale di morti per abitanti!) o nella ridicola retorica patriottica: l’unica cosa che davvero è in ballo è la loro poltrona, il loro potere, i loro privilegi.