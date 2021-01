Espellere Renzi dalla maggioranza ci sembra un atto di irresponsabilità politica determinato da una logica vendicativa

Non possiamo fare a meno, innanzitutto per una questione di coscienza, di esprimere le nostre fortissime preoccupazioni per il quadro politico che si profila.

Quasi tutti i protagonisti della vicenda sembrano rimuovere nella sostanza, anche se formalmente ne parlano, alcune questioni assai gravi. In primo luogo con più di 80.000 morti, numero molto elevato anche a livello internazionale, finora la politica sanitaria italiana è andata incontro a un serio fallimento (altro che modello Italia) per ragioni oggettive e per una catena di errori del governo e di alcune Regioni di centrodestra (la Lombardia nella prima e nella seconda ondata, il Veneto nella seconda fase). In questo quadro è incredibile che finora abbiamo rinunciato nel Mes.

In secondo luogo per una gravissima responsabilità del presidente del Consiglio: la prima versione del Recovery Fund da lui stilata in assoluta solitudine era inconsistente (una infinita serie di bonus, una ripartizione assurda delle risorse con 9 miliardi alla sanità, 3 miliardi al turismo). Ciò è avvenuto nel più assoluto silenzio del Pd, segno di una preoccupante subalternità e del fatto che Zingaretti è un buon presidente di Regione, ma non è all’altezza del ruolo di segretario del partito più importante di questa coalizione.

Non si può fare a meno di rilevare che solo grazie all’iniziativa politica di Renzi quella versione del Recovery è stata cambiata, il ministro del Tesoro Gualtieri, con tutto l’apparato tecnico del ministero e con la ragioneria, è uscito dallo sgabuzzino in cui era stato rinchiuso e nel quale peraltro si era lasciato rinchiudere, e alcuni miglioramenti sono stati fatti. Però tecnici, di valore e al di fuori delle parti, come Cottarelli, Bini Smaghi, Gianfranco Polillo, Ercole Incalza ci dicono che tuttora non è all’altezza della situazione. La stessa cosa dicono ambienti autorevoli dell’Unione europea.

Di conseguenza paradossalmente Renzi ha coperto un vuoto politico obiettivo determinato dalla colpevole inerzia del Pd: silenzio sui metodi di gestione di Conte, su come aveva gestito il Recovery Fund e anche sulla questione dei Servizi.

A nostro avviso invece Renzi ha fatto l’errore di far dimettere le due ministre, ma questo errore si è incrociato con quelli contemporanei commessi da Conte nella gestione del governo e del potere e da Zingaretti e da Franceschini con la loro afasia. Allora non si capisce questa asimmetria nella gestione di questi errori: uno dei protagonisti di essi viene processato e condannato, gli altri due (Conte e Zingaretti) invece diventano un tribunale che condanna il primo: una situazione paradossale.

Allora la successiva decisione di Conte, del Pd, di LeU, del Movimento 5 stelle di espellere Renzi dalla maggioranza ci sembra un atto di irresponsabilità politica determinato da una logica vendicativa.

Questo atto per di più complica anche le cose sia da un punto di vista qualitativo perché viene comunque espulsa una componente riformista dalla maggioranza, sia dal punto di vista quantitativo perché i numeri al Senato non tornano o se tornassero sarebbero costituiti da una maggioranza raccogliticcia.

Si dice che si può andare avanti anche senza la maggioranza assoluta, ma può andare avanti senza maggioranza assoluta un governo che dovrà fare ancora DPCM o decretare come giustamente chiede il prof. Ricciardi altri lockdown perché la situazione sanitaria è insostenibile e anche i vaccini richiedono la riduzione netta dei contagi?

Insomma non ci sembra che un governo o con una maggioranza raccogliticcia o senza maggioranza assoluta abbia l’autorità e la forza politica di affrontare le scadenze che ci attendono.

Certo può esserci una variante non dichiarata a tutto questo e cioè che il Pd, dando retta al tigellino della presidenza del Consiglio, pensa che con Conte che andrà casa per casa una coalizione composta dal Pd e dal M5s possa andare a elezioni anticipate e vincerle.

Qualora ci fosse un calcolo di questo tipo ci troveremmo di fronte allo stesso gravissimo errore che fece Massimo D’Alema nel 1999. Probabilmente Conte e Zingaretti non si rendono conto che elezioni provocate dalle crisi interne alla maggioranza accentuerebbero quello che già oggi dicono i sondaggi. Il rischio è che le componenti avventurose dell’attuale maggioranza di governo stiano obiettivamente lavorando per Salvini e per la Meloni il cui orientamento sovranista, antieuropeo e populista può aprire le porte a una deriva argentina.

Ma se ciò avvenisse le responsabilità del Pd e del trio che lo dirige attualmente (Zingaretti, Franceschini, Bettini) sarebbero enormi.

Espellere Renzi dalla maggioranza ci sembra un atto di irresponsabilità politica determinato da una logica vendicativa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo