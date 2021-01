IL LATO TRAGICOMICO: Se continuano così, col cappio che l’Europa ci dà i soldi. Ci mandano ma a cagare. E ce lo meritiamo.

Ieri Conte ha promesso di tutto e di più , tutte cose che sicuramente non attuerà , questo denota che la FIFA di essere mandato a casa , lo sta’ terrorizzando . Penso che oggi abbia indossato il pannolone , per non far vedere di essersela fatta addosso:PAGLIACCIO

IL LATO TRAGICOMICO

Il dibattito alla Camera sta andando avanti nel modo più noioso possibile. E’ la solita frittata scodellata da Conte e contini galleggianti da un mese in qua: “crisi incomprensibile”, “Renzi irresponsabile” e facezie del genere che ci deliziano da settimane.

Fortunatamente ogni tanto il dramma diventa farsa e come nelle migliori tradizioni della commedia dell’arte irrompe sulla scena la maschera comica. Oggi la parte l’ha fatta Fratoianni, che riporta un po’ di buonumore in Aula.

Prima sostiene che chiedere il Mes non c’entra niente col Recovery Plan (sic) e che Renzi lo fa pretestuosamente perché “lo sanno anche i muri che il Mes, in questo Parlamento, una maggioranza non ce l’ha”. Subito dopo sostiene che “tornerò a riproporre la patrimoniale” ma, come sanno anche gli studenti in visita a Montecitorio, in questo Parlamento la patrimoniale una maggioranza non ce l’ha.

Però c’è un però. Fratoianni appoggia questo governo che vede come “il punto di sperimentazione più avanzata di una instabilità identitaria, che ha in Conte il punto di sintesi di una alleanza che è la condizione di possibilità per tenere aperto uno spazio per rendere praticabile la costruzione di una sperimentazione più avanzata”. Testuale, chi non ci crede può rivedere il video sul sito della Camera.

Instabilità identitaria, condizione di possibilità, sperimentazione più avanzata, con Conte che fa la sintesi tra Fratoianni e Mastella.

A chi può sembrare possibile che una cosa così seria come il Recovery Plan e il governo della ripresa possano essere assicurati responsabilmente da una combriccola così squinternata.