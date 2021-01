Dico grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione. E dico grazie a chi ci sta aiutando con l’iscrizione, con il sostegno economico, con la presenza sul territorio e nei social. Siamo una comunità di persone coraggiose e libere: sono fiero di farne parte. Matteo Renzi

LE CHIACCHIERE DI CONTE E LA REALTA’ EUROPEA

E’ ora di finirla, per i politici di decidere senza leggere e per i cittadini di scegliere senza sapere.

Conte, PD e M5S (LeU fa tappezzeria), facendo finta che il problema sia Renzi, stanno lavorando ad un Piano già fallito, che disperde risorse qua e là per mettere toppe a un vestito logoro che è da dismettere.

Ad oggi, il Piano Recovery del governo è un guazzabuglio impresentabile che non risponde ai criteri di finanziamento dell’Europa.

Se continua così, quando l’Europa ci dirà di no, imponendoci – giustamente – di correggere il Piano altrimenti niente soldi, avrà partita facile la destra nazionalista e sovranista a far credere che l’Europa ci strangola. Ma questo pessimo terreno sarà stato preparato, nell’opinione pubblica, da Conte e da chi oggi gli lascia spazio per le sue manovre di potere, invece che correggerne i propri errori.

C’è una realtà che non si vuole far vedere agli italiani. Ma basta leggere la stampa estera e le dichiarazioni degli ambienti politici più qualificati dei principali Paesi europei e di Bruxelles per capire che il problema dell’Italia non è Renzi, ma l’incapacità del governo Conte di affrontare la crisi presente e di dare una prospettiva di ripresa futura al Paese.

Perché all’estero guardano i fatti, leggono i documenti ufficiali e i provvedimenti che il governo prende o annuncia di voler prendere. Non leggono le veline di Casalino e non sono interessati alle schermaglie su twitter o Facebook.

E si danno una risposta a una domanda semplice: è più negativa una crisi di governo in piena pandemia, o l’esistenza di un governo che in piena crisi sanitaria ed economica non sa gestire il Paese e progetta disastrosamente il suo futuro?

Certo, per chi è convinto che questo sia il miglior governo possibile, che per l’Italia non ci sia niente di meglio, che i provvedimenti presi stiano funzionando e che i progetti del Recovery, sconosciuti ancora se non per titoli generici e numeri discutibili, siano quello che serve, per chi pensa così mette in crisi tutto questo “ben di Dio” è un pazzo o un bandito. Il punto è che ha torto.

Renzi, che aveva avvertito sei mesi fa che continuando con l’inerzia, l’incompetenza e la mancanza di una strategia politica per la ripresa, stavamo perdendo l’opportunità del Recovery, ha dovuto farlo per responsabilità nei confronti del Paese e dell’Europa.

Il problema, dunque, non è il successo o meno di Italia Viva, ma il destino dell’Italia. Alle brutte avremo cercato di evitare al Paese il disastro del quale non saremmo responsabili. Una magra consolazione che non vogliamo avere.

PS: PER L’ACCOZZAGLIA ANTI FUTURO DEL ITALIA,ANCHE SE NON CAPISCONO UN CAZZO , LI INVITO A Leggete cosa dicono all’estero di Conte.

Le Figaro: “Rifiuta di assumersi la responsabilità della crisi derivante dal suo immobilismo e fa fare il lavoro sporco da Casalino”.

New York Times: “Aveva il potere di costruire ma non ha resistito alla tentazione prospettata dal suo consigliere Casalino di distruggere e di asfaltare il suo nemico politico”.

Der Spiegel: “Mette a rischio una storica opportunità di riformare il Paese, tenendolo nell’immobilismo” […] “Disperato, si è convinto di essere il più popolare come gli ha fatto credere il suo mentore occulto D’Alema e lotta contro l’ex-premier, in realtà ancora popolare nel paese” […] “Vuole farsi un suo partito per tenere salda la poltrona, mentre è il paese a soffrire della grave crisi economica nella quale sta affondando” […].

Financial Times: “nessuno capisce le motivazioni del premier, perché non risponde a Renzi, perché abbia messo sottosopra Roma con la regia del suo inseparabile guru e maestro della comunicazione Casalino nel tentativo di rafforzare il suo potere di contrasto sul parlamento creando un suo partito personale sull’onda della popolarità acquisita con il dilagare della pandemia” […] “la crisi italiana “minaccia di ostacolare il Recovery plan di Bruxelles e il presidente Conte è ancora in ritardo nel proporre il piano di resilienza richiesto 7 mesi fa”.

The Guardian: “La manovra largamente impopolare di Conte nel tenere a tutti i costi la poltrone dopo le dimissioni delle due ministre di Italia Viva arriva nel momento peggiore possibile per l’Italia e lascia gli osservatori perplessi riguardo alle motivazioni. La costituzione italiana in effetti prevede una immediata verifica in parlamento e la formazione se possibile di un nuovo governo. Non si capisce come mai il premier non abbia ancora ottemperato ai dettami della legge, poiché ci risulta che una nuova maggioranza con gli stessi partiti si troverebbe comodamente. Il sospetto è che Conte non voglia mollare la poltrone e tenga un intero paese sotto scacco con il suo immobilismo?”.

Reuters: “Conte e i due maggiori partiti il m5s e il PD che lo sostengono ha fallito nel consegnare al paese in tempi rapidi come le richiederebbe un momento così critico e delicato un piano di gestione dei fondi europei. A nulla sono servite le proteste dell’unico leader riformista Renzi, il quale viene contestato a rete unificata dagli organi di stampa vicini al governo”.

El Pais: “L’Italia dopo aver aspettato per mesi, dopo sorprendenti quanto allucinanti tentennamenti, dopo aver buttato via quasi 7 mesi di tempo e messo a rischio l’economia del paese deve ora darsi rapidamente una mossa e trovare la formula per un nuovo governo di questa legislatura nel mezzo di una pandemia, speriamo stavolta guidato da un leader forte, autorevole e decisivo, proprio quando si decide il destino di quasi 230 miliardi di euro che arriveranno dall’Unione Europea per uscire dalla crisi e il Paese deve presiedere il G-20“

AVETE CAPITO COME CI GIUDICANO NEL MONDO,ED E COLPA VOSTRA NON DI RENZI,CHE E DA MESI CHE COMBATTE CIO .PER IL BENE ANCHE VOSTRO CARA ACCOZZAGLIA ITALICA.

LE CHIACCHIERE DI CONTE E LA REALTA’ EUROPEA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo