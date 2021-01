Sarebbe bellissimo, ma l’Italia non esiste! perche gli manca il cervello.

Un amico, dalla Germania, ha scritto:

“L’ Italia è come quella tipa che ha più talento di tutti, perché è nata bella, più bella di tutte.

È quella più ingegnosa, che si inventa mille cose, perché è piena di risorse. Sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza, non c’è niente che non sa. E quando questa tipa bella e talentuosa inciampa e cade,e la platea delle sfigate esulta. È la rabbia delle povere gelose, quelle al buio, perché lei è comunque bella anche quando cade a terra. L’Italia è una tipa con stivale tacco 12, che nessuna sa portare meglio di lei…solo il tempo di rialzarsi.”

Queste bellissime frasi sono di uno non ITALIANO. Ci saranno commenti successivi di qualche italiani. Dove sara la differenza?

La differenza sara fra il vivere in Italia e no.

Ebbene, il TEDESCO non ci vive, ma gli piacerebbe eccome.

Noi ci viviamo ma non ci piace.

Dove è la verità, allora?

Non ci sono problemi in Italia? Falso

Non ci sono bellezze in Italia? Falso.

Non so se è vero, ma negli anni ’60 uno stato voleva comprare l’isola d’Elba, ripianando il nostro debito pubblico. L’isola d’Elba! Bella, bellissima anzi, ma non certo l’unica in Italia. Allora?

L’italia è una nazione ricca di bellezze naturali e storiche, come nessun altra nazione al mondo.

Gli italiani hanno inventiva, intelligenza, buone maniere.

Abbiamo un solo grande difetto.Non crediamo in noi stessi.

I politici sono scelti da noi, non diamo la colpa ad altri.

Noi italiani ci dobbiamo rispettare fra noi, non pensare sempre a fregare il vicino.

Io sono orgoglioso di essere nato in Italia. Sono orgoglioso di essere italiano.

Non mi lamento di quello che non ho, cerco di ottenerlo, per me è per i miei figli.

E se facessimo tutti così?

E allora con fatica sostengo che L’Italia (popolo) non è nulla di tutto ciò che decanta l’amico TEDESCO. E chi se ne compiace è un somaro. Provaci tu a parlare di tutto con un italiano. Popolo di capre analfabeti fascisti con la memoria corta. Ma secondo voi poveri sfigati la Germania è gelosa di noi?!?! Ma fatevi meno seghe mentali e aprite gli occhi. Siamo un paese fallito. Argentina e Grecia sono all’orizzonte. Capre

Sarebbe bellissimo, ma l’Italia non esiste! perche gli manca il cervello. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo