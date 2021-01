Quando la nebbia delle fake news si diraderà sarà più chiaro capire che cosa sta accadendo.

E capiremo che il problema non è il mio carattere, ma il fallimento nella riapertura delle scuole, l’elevata mortalità del Covid, la crisi economica più grave d’Europa, il ritardo nella vaccinazione, un Recovery Plan non all’altezza del nostro Paese, le infrastrutture bloccate, la crisi dei piccoli che stanno chiudendo e non riapriranno. #MatteoRenzi #ItaliaViva

Sono sbalordito dalle dichiarazioni di uno del Mov 5stelle il quale, con molta onestà intellettuale, dice con forza che loro non si smuoveranno di un centimetro dal loro programma premiato dai voti ottenuti 2 anni fa e loro non cederanno mai ai loro compagni di viaggio e chi E’ CON LORO CIOE’ CONDIVIDONO I LORO PROGETTI BENE OPPURE GIRINO PER CUI PER QUANTO FACCIANO GLI ALLEATI O SI FA COME LORO VOGLIONO O SI GIRA.

Penso che questo governo durerà qualche mese ma poi cadrà miseramente!

IO dico che a questo punto che girino loro !! non sanno cos’è la democrazia e ci porteranno chiaramente allo sfacelo. Hanno fatto benissimo quello forze politico ad abbandonarlo ed i responsabili d’ora in poi saranno i loro servitori democrazia zero!

Ho appena finito di ascoltare gli interventi al Senato e letto alcuni, anzi molti post vostri a sostegno del PdC Conte.

Ma voi siete obbiettivi o no avete verificato i risultati ottenuti quelli veri e non quelli dichiarati ?

Non ho sentito una parola di quanti cantieri avranno la priorità d’essere sbloccati e quali progetti verranno finanziati.

Ci sono 110 cantieri da sboccare e solo uno è stato sbloccato, uno che favorisce il Sig Mastella, non lo chiamo onorevole, non se lo merita, il suo titole è mediatore di mercato.e

E’ stato decantato ieri dalla ministra delle infrastrutture come un grande risultato. Che vergogna!!

Questo è il più becero del clientelismo!!

Ho sentito solo faremo, ho intenzione di, ma mai un farò!!

Signori miei non è cambiato nulla, Immobilismo era ed immobilismo sarà!!!

Da ultimo tenete presente che, lui è l’uomo scelto dalla Casaleggio ed associati una società privata che ha per scopro il lucro e che l’unico padrone e il Casaleggio e che Grillo è il proprietario del Mov 5 palle. LORO PRENDONO ORDINI SOLO DAI LORO PADRONI E NON DA NOI

Chiaro il concetto?

Inoltre vedere il partito in cui credevo ed appartenevo prostrato a 90 gradi su questi signori e difenderli ,essere il loro lacchè ,beh cosa pensate che io mi senta allegra? NOn sono solo amareggiata ma incazzata nera. Credevo fermamente nel progetto PD dialogo con forze politiche di centro sinistra alla Moro e Sinistra Quel partito non esiste più me ne ero accorta già due anni fa ed oggi, sentendoli difendere a spada tratta il dott Conte mi son cadute le ginocchia. Non hanno più dignità nè valori sono caduti talmente in basso che non l’avrei mai creduto ma che è successo.?

Pensare all’entusiasmo che avevo!!! quanti anni di lavoro gettato alle ortiche!!

Partecipare al mercato delle vacche tramite Mastella!!Incredibile ma vero ,io ti do questo se tu mi dai quello e questo Mastella che fa il portavoce di Zingaretti Cosa credono che tutti siano comprabili come loro?

Sono letteralmente schifata di tutto questo e spero che alcuni senatori abbiano un colpo di orgoglio per capire che questo governo non è all’altezza.

Ci sarà un governo istituzionale per andare a fine legislatura? Sì questo dipenderà dal PdR ebbene che ci sia con persone valide e competenti e non con quattro scappati di casa e nulla facenti! Siamo la berlina del mondo intero! Pensateci ragionate e non date fiducia a chi non se la merita!!

Penso che questo governo durerà qualche mese ma poi cadrà miseramente! Quando ci sara’, purtroppo, il disastro economico, a chi i signori del PD daranno le responsabilità’? Ai marziani? Il tempo e’ galantuomo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo