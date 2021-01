E quindi aveva ragione Renzi …Comunque, non dimentichiamo che c’è sempre il Colle

E quindi aveva ragione Renzi …e questo mi convince sempre più che Renzi è un leader politico incredibile. Astenersi oggi vuol dire finire di smascherare questa gentaglia che occupa il nostro Parlamento. Conte promette e i poltronari gli danno fiducia : cosa diranno gli italiani quando “prova provata” verificheranno che erano solo consensi per proprie convenienze? Comunque, non dimentichiamo che c’è sempre il Colle

Invocano svolte e discontinuità senza però cambiare nulla. Si presentano con una maggioranza raccogliticcia sostenuta da quelli che prima chiamavano sprezzantemente “voltagabbana” e che adesso assurgono a salvatori della patria. Molto chiara e diretta Emma Bonino nel suo intervento in Senato, dedicato a Emanuele Macaluso: “ci ha insegnato che in politica contano le idee e non solo i numeri”.

La vera responsabilità dovrebbe essere rivolta alla stesura di un Recovery Plan che risponda alle esigenze del paese e rispetti le indicazioni dell’Europa. Augurandosi quindi che la bozza ricevuta il 12 gennaio sia solo una primissima bozza, da riscrivere completamente, perché – ha esclamato la senatrice – “non a caso si chiama Next Generation, e non Next Election”.

“Quello che serve in questo momento – ha concluso la Bonino – è un governo forte e responsabile, e quello di Conte non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani”.

