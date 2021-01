L’UE è interessata alla stabilità, ma non particolarmente a conte… noi gli diamo conte, ma non la stabilità!Quindi a breve la TROIKA arrivera per governare l’italia????

E RENZI DICEVA (QUEL MONELLACCIO)<MA PROPPIO IN QUESTO MOMENTO?SI,è PROPPIP IN QUESTO MOMENTO CHE LA NAZIONE HA BISOGNO DI ESSERE GOVERNATA>

No a Salvini, sì alla stabilità. Bruxelles preoccupata per i numeri di Conte.In Eurogruppo si chiede conto a Gualtieri della situazione politica: sostegno, ma sul recovery c’è da lavorare molto e in fretta,il tempo vira verso il termine.

Stabilità, riforme, no ad un ritorno di Matteo Salvini al governo, il tutto condito dalla preoccupazione per i numeri del governo Conte in aula. La videoconferenza dell’Eurogruppo oggi è servita anche per puntare i riflettori europei sulla situazione politica italiana.

Il presidente Paschal Donohoe ne chiede conto al ministro Roberto Gualtieri, il quale ha degli scambi sul tema anche con il Commissario Ue Paolo Gentiloni e con altri ministri dell’Economia europei. Ne esce un quadro di sostegno al governo che però sembra assumere le fattezze scaramantiche di dita incrociate affinché il Parlamento italiano riesca a trovare basi numeriche solide per assicurare la riuscita del recovery plan. A Bruxelles interessano i numeri,riforme la stabilità: di fronte a questo, viene spiegato da fonti informate, ma chi sta a Palazzo Chigi è un problema minore. Giuseppe Conte, se ancora sarà in carica, avrà modo di testare personalmente la temperatura europea giovedì, nella videoconferenza con gli altri leader Ue sull’emergenza covid. Finora tutti sono stati molto freddi, almeno pubblicamente, nessun attestato di solidarietà.

Per giunta, insieme agli altri piani nazionali, anche la bozza italiana finisce oggi sotto la lente dei ministri finanziari dell’eurozona. E il giudizio è al minimo ancora sospeso, per non dire negativo: sulla bozza c’è molto da fare.

La Commissione europea chiede dettagli, riforme, progetti che disegnino l’Italia del futuro, rinnovata, ammodernata, capace di mettere mano a infrastrutture carenti, di trasformare la propria economia in economia sostenibile, ben lanciata sul piano del digitale. “Il piano italiano – dice Gentiloni – converge sui target” indicati dall’Ue, “ma, come altri piani, la bozza italiana deve essere discussa e rafforzata dal punto di vista delle riforme, in linea con le raccomandazioni della Commissione per ogni Stato membro e con gli obiettivi, i dettagli sui traguardi che si vogliono raggiungere”.

Anche perché solo un “giusto equilibrio tra riforme e investimenti e un uso corretto del recovery fund può garantire che la spesa pubblica porti crescita”, sottolinea il direttore del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) Klaus Regling. Gli squilibri macroeconomi nei paesi Ue, aggravati dalla crisi economica da covid, preoccupano l’Unione. La videoconferenza dell’Eurogruppo si concentra soprattutto su questo. “Ci sono paesi con alto debito e paesi con situazioni fiscali insostenibili”, ricorda Regling. E Gualtieri pure sostiene questa linea: l’equilibrio tra riforme e investimenti nel quadro dei Recovery plans aumenta il potenziale di crescita e la sostenibilità del debito.

Ne conseguono appelli ai paesi membri a usare al meglio le risorse del recovery fund. L’Italia è osservato speciale: i toni con Roma non sono ultimativi, del resto la sede dell’Eurogruppo sarebbe la meno adatta visto che per i partner dell’Ue il ministro Gualtieri è una ‘vecchia’ conoscenza e insieme una garanzia europeista. Piuttosto perché, come sanno anche i muri, l’Italia ha sulle proprie spalle la maggiore responsabilità del recovery fund, 209 miliardi di euro.

Eppure per ora Gualtieri non ha può spiegare nel dettaglio il piano italiano. Si limita a illustrarne le linee guida, come fanno i ministri di Grecia e Finlandia. In Ue c’è però chi corre di più: nella videoconferenza dell’Eurogruppo la ministra spagnola Nadia Calviño spiega nel dettaglio il recovery plan di Madrid.

“Lo scambio tra i ministri aiuta e può essere fonte di ispirazione”, si consola il presidente Donohoe. Ma bisogna sbrigarsi, anche se, c’è da dire, il recovery fund deve ancora essere ratificato dalla maggior parte degli Stati Ue. Solo Italia, Cipro e Croazia hanno completato l’iter. “I ministri delle Finanze esercitino il loro potere per accelerare le procedure”, esorta Gentiloni che illustra poi la tabella di marcia.

“Una volta che il regolamento della Recovery and Resilience Facility entrerà in vigore nella seconda metà di febbraio, gli Stati membri potranno iniziare a sottoporci formalmente i piani”. Una volta ricevuti i piani, “lavoreremo per valutare e approvare ogni piano entro due mesi, con il Consiglio che avrà un altro mese per adottare la decisione finale che attua il piano. E’ una tabella di marcia serrata, ma siamo abbastanza avanti nelle nostre discussioni con molti Paesi. Abbiamo esortato gli Stati membri a mandarci i piani nell’ottobre scorso e molti lo hanno fatto. Abbiamo avuto intense discussioni tecniche e tutto questo lavoro preparatorio ha un obiettivo: facilitare un rapido processo decisionale nella fase di approvazione formale”.

Martedì 20 gennaio i ministri finanziari dell’Ue discutono dei piani nazionali di ripresa e resilienza in sede Ecofin. E, c’è da scommettere, anche lì staranno col fiato sospeso per la conta del governo Conte in Senato.

“La cosa che interessa di più agli europei è che il governo abbia i numeri per governare”, ci dice una fonte Ue. Già, ma dalla conta in Senato potrebbe venir fuori un governo con la sola maggioranza relativa, costretto a contrattare i voti di volta in volta su ogni provvedimento. Un quadro non proprio solido, da un punto di vista anche europeo, sebbene, fa notare la stessa fonte, “in Ue esistono altri governi senza maggioranza assoluta”.

Dunque, per ora, sempre a dita incrociate, Bruxelles potrebbe farsi bastare anche una situazione di governo ‘precaria’ in fatto di numeri in aula. Del resto, l’Ue non strepita per un governo di larghe intese. Al contrario. A quanto è emerso negli scambi in Eurogruppo, è condivisa la contrarietà ad un ritorno di Salvini al governo: verrebbe considerato destabilizzante.

Solo una settimana fa, in Commissione problemi economici del Parlamento europeo, gli eletti della Lega e di Fratelli d’Italia si sono astenuti sul regolamento della ‘Recovery and resilience facility’, la parte più cospicua del Next generation Eu. Inoltre, la vittoria di Joe Biden alla Casa Bianca, le violenze di Capitol Hill hanno rafforzato la linea anti-Trump dell’Ue, linea che oggi più che mai esclude collaborazioni istituzionali con gli alleati di Trump in Europa.

L'UE è interessata alla stabilità, ma non particolarmente a conte… noi gli diamo conte, ma non la stabilità!

