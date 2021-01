RENZI NON LO HA VOLUTA …DOVEVA TROVARE UNA POLTRONA …ECCOLA ANCHE SE SEI UN FASCI VA BENE..!!! MEGLIO LEI CHE RENZI.!!

“Conte sta bloccando l’attività istituzionale perché, non avendo i numeri al Senato, pensa di poter passare il tempo cercandoli. Questo è un errore politico e istituzionale”.Poi la scomoda rivelazione: “Rocco Casalino mandava brillanti sms ai nostri parlamentari, invitandoli a passare con loro, dicendo che avevano 170 senatori e la fila fuori. Invece sono sotto i 160. Secondo me dovrebbe andare al Quirinale, ma non ci andrà”. Proprio il Corriere nel giorno del voto alla Camera ha parlato di un portavoce nervoso, provato con del “sudore sopra alla mascherina”.Sinonimo di preoccupazione per quello che accadrà oggi, 19 gennaio, quando la maggioranza in Senato sarà appesa a un filo.”#MatteoRenzi

ED! Ecco i nuovi responsabili su cui si regge il governo PD – M5S.Ok dai grulli c’era daspettarselo ma dal PIIDIOTA che blatera che RENZI non è uno di sinistra. C’è un abisso. Sono contento di averli lasciati nel marciume e di essere venuto via assieme a Renzi. NON HANNO DIGNITÀ. HANNO LA SCOLIOSI SPIRITUALE ISTIZIONALE DA CUI È IMPOSSIBILE GUARIRE

Comunque sicuramente il pd preferisce mastella! Altrimenti delrio non si sarebbe sputtanato con quell’intervento stomachevole. E lo san tutti il perche’ è stomachevole: perche sanno tutti che IV ha ragione, che era saggio far pressione per cambiare giuseppi, persona orrenda che prima o poi andra cacciata con disonore perche sta facendo carne di porco del suo ruolo e del futuro di figli e nipoti. E il pd ha colpa perche per il mero potere vilmente tace e accusa chi sa aver ragione. Almeno il pd taccia sui social: oggi ha dichiarato di stare meglio in uno dei momenti storicamente piu bui della sua storia. Ha cantato la sua autodistruzione di qualsiasi ideale.

Ma che senso ha, cercare i NUMERI in Senato al fine di tenere in piedi una accozzaglia che si basa sulla CONVENIENZA PERSONALE? Anche gli imbecilli sanno che gli stakanovisti del cambio di casacca ad ogni legge, ad ogni provvedimento che dovranno votare. PRETENDERANNO un compenso! PER STARE INSIEME OCCORRE UNA MAGGIORANZA POLITICA! Renzi ed ITALIA VIVA cercavano e cercano proprio questo! Una maggioranza per convenienze personali si scioglierà come neve al sole appena qualche Senatore si sentirà poco RETRIBUITO! Credo che questa ignobile scelta della peggio classe politica degli ultimi 20 anni, verrà attentamente vagliata dall’Europa quando dovrà decidere di darci il RECOVERY FUND solo per soddisfare l’appetito di singoli squalificati personaggi. Credo anche che questa scelta farà perdere tanti voti al PD di Zingaretti ed al M5S di Di Maio. Ma sopratutto farà perdere prestigio e speranza di rinascita economica all’ITALIA

RENZI NON LO HA VOLUTA …DOVEVA TROVARE UNA POLTRONA …ECCOLA ANCHE SE SEI UN FASCI VA BENE..!!! MEGLIO LEI CHE RENZI.!! ultima modifica: da

