«Ah, les Ita»liens» ! TRADUZIONE “Ah gli italiani” POI CI LAMENTIAMO PERCHE NEL MONDO CI PRENDONO PER IL CULO!

Il funzionario di banca è lì con la stilografica pronto a firmare il bonifico – composto da sussidi per 81,4 miliardi – per aiutarci a salvare la baracca. La famiglia, che ancora non ha nemmeno i documenti in regola per la richiesta, inizia una rissa davanti allo sportello. Appare così, vista da fuori dai nostri confini, la crisi andata in scena in questi giorni. Incomprensibile, prima ancora che inopportuna.

ORA:Archiviato il voto al Senato, Giuseppe Conte ricomincia il cammino un po’ più debole e un po’ meno credibile. Alla pandemia, ai vaccini, al blocco dei licenziamenti, alle scuole aperte a metà, si aggiunge una maggioranza semplice che somiglia a una non-sfiducia (roba del governo Andreotti Ter, 1976) e che da oggi alimenterà il bazaar dei senatori. Impossibile, per i media stranieri, spiegare ai propri lettori le ragioni di quanto accaduto. Resta lo scetticismo delle cancellerie e di Bruxelles, che se già prima serpeggiava, ora è manifesto: «Spero che l’instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro, perché l’Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa», il laconico richiamo giunto da Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione.

Il conto alla rovescia non si ferma. Per completare l’iter a giugno e attivare gli oltre 200 miliardi del Next Gen Eu, l’Italia deve consegnare il piano entro fine febbraio. Si tratta di una bozza, la data ultima è il 30 aprile. Da lì in poi, a patto che la Commissione lo valuti positivamente e Consiglio dell’Ue lo approvi, ci vorranno almeno altri due o tre mesi per vedere i primi fondi. Ogni tranche semestrale successiva è subordinata all’impiego corretto e alla rendicontazione della precedente. I fondi vanno impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026.

Non abbiamo ancora iniziato a correre e già sprechiamo fiato prezioso a litigare. «Ah, les Italiens!».

«Ah, les Ita»liens» ! TRADUZIONE “Ah gli italiani” POI CI LAMENTIAMO PERCHE NEL MONDO CI PRENDONO PER IL CULO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo