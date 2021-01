Il forzacontismoCon Ciampolillo e associati, la crisi italiana torna ancora una volta alla casella di partenza

L’unica vera novità sarebbe, e non sembri una battuta, il proporzionale. Non sarebbe male, infatti, se tutta questa interminabile agonia, cominciata all’inizio degli anni novanta con la distruzione dei partiti storici in nome della rivoluzione maggioritaria e della democrazia governante, come risposta di sistema alla delegittimazione della politica per via giornalistico-giudiziaria, si concludesse con una vera legge elettorale proporzionale, cioè senza coalizioni pre-elettorali (niente apparentamenti, niente premi di maggioranza, niente trucchi). Dunque con ciascun partito che torna a presentarsi come tale davanti agli elettori, con il suo programma, i suoi candidati, il suo simbolo.

Personalmente sostengo da molti anni – e ho scritto fin troppe volte anche qui, motivo per cui non mi dilungo nell’argomentare – che il meccanismo delle coalizioni pre-elettorali e tutto quel che vi si è accompagnato ha contribuito a togliere ogni senso e funzione ai partiti. Ma guardando lo spettacolo di questi anni, e specialmente di questi ultimissimi anni, comincio a temere che non sia tanto facile rimettere il dentifricio nel tubetto. Che anche il senso delle proprie scelte e delle proprie parole, una volta spremuto fuori e sparpagliato indistintamente per l’intero arco parlamentare, non possa essere rimesso insieme tanto facilmente.