Matteo Renzi: “Non ho più il vincolo di maggioranza, sono sereno sono libero.

Renzi o non Renzi Bonafede e tutto l’esecutivo ci stanno portando a sbattere , questo esecutivo per la poltrona ci sta portando alla guerra sociale. e comunque Conte E’ FINITO!!!

Niet, niente di tutto questo, di nuovo.

Eccolo il populismo, allo stato più puro.

Il popolo incolto che nel momento di tragedia sanitaria si affida all’uomo della provvidenza venuto dal nulla.

Un pifferaio magico seduttore di masse col vestito elegante e la faccia truce (dimmisulando serietà e competenza).

Ma dietro alla maschera poca sostanza, per chi non ha i paraocchi. Poca sostanza e uomo qualunque in cui le masse populiste si riconoscono, anche in disprezzo ai veri competenti, populismo appunto.

Ma anche incapacità popolare (per deficit intellettuale) di saper valutare la competenza altrui.