DOVEVANO ASFALRARCI! MA SI SO ASFALTATI DA SOLI! E ORA ASPETTIAMOCI DI TUTTO

E ORA ASPETTIAMOCI DI TUTTO

Se Renzi fosse stato sconfitto, asfaltato, cancellato, come stanno cercando inutilmente di fare da sei anni, non ne parlerebbero più. Invece oggi sono ancora più ossessionati di ieri dalla sua presenza che dà la misura della loro cattiva coscienza.

Ora che hanno “non vinto” e che si sono incartati con le loro mani, non possono sopportare l’idea che lo stravolgimento di tutti i loro parametri politici fatto da Renzi, rituali pigri e miserie condivise, possano apparire ai cittadini come la condizione di un cambiamento che li terrorizza.

Per loro la politica è un tappo che non deve saltare. Comunque siamo tutti d’accordo, no? No! Come no, dai che siamo tutti dalla stessa parte. No! Allora sei irresponsabile, inaffidabile, bugiardo, ipocrita, corrotto, pronto ad ogni compromesso piuttosto che soddisfare il tuo ego ipertrofico.

E non credere di potertela cavare solo perché si è scoperto che il Procuratore fiorentino che ti indaga era chiamato “il porco” da una sua collega che sostiene di non aver gradito le sue attenzioni, insistite come le sue indagini a vuoto. Vedrà la disciplinare del CSM.

Questo è il quadro. Ma ora aspettiamoci di tutto. Siamo abituati.

Il vicecapogruppo del PD alla Camera, tale Michele Bordo, sostiene, in un lancio dell’Adnkronos, che “Italia Viva è pronta ad un esecutivo con Salvini pur di non andare al voto”. Di rincalzo il M5S pubblica una card truffaldina col solito fotomontaggio di Renzi che appare insieme ai leader della destra.

Tutte fake news per nascondere che sono loro pronti ad imbarcare Polverini, Mastella e qualunque Ciampolillo passi pur di continuare a galleggiare.

Si stracciano le vesti denunciando che Italia Viva, stando all’opposizione, voterà come Salvini e Meloni (Berlusconi non lo nominano perché lo stanno corteggiando).

Diteci un po’, signori Bersani e D’Alema, quante volte, stando all’opposizione nella prima repubblica, avete votato con la destra contro il centro sinistra di allora?

E quante volte Berlinguer ha votato come Almirante, stando entrambi all’opposizione? Era impossibile fare altrimenti, allora come oggi. E solo degli imbroglioni da trivio possono predicare simili sconcezze mentre trattano per mettersi in casa quei personaggi.

Mi domando che pensino i militanti e gli elettori del PD chiamati ad applaudire la sostituzione di Bellanova con una ex fascista, o con un vecchio esponente della peggiore Dc, o con un no vax esperto in saponificazione degli ulivi. Siete davvero disposti a rinunciare alla vostra storia e alla vostra coscienza per lo scalpo di Renzi che non avrete mai?

Fermatevi al ridicolo, non fatevi portare fino al suicidio ideale e politico.

DOVEVANO ASFALRARCI! MA SI SO ASFALTATI DA SOLI! E ORA ASPETTIAMOCI DI TUTTO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo