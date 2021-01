E se forse anzi e certo che quel PCI non esiste più! che ogni giorno abbiamo il dovere di promuovere e perseguire.Ma esistono ancora quegli ideali di uguaglianza, libertà, democrazia, riformismo

Per chi come tanti di noi lo ha vissuto, è difficile spiegare l’importanza che il Partito Comunista Italiano ha avuto per la nostra storia personale e per questo Paese. Fondato il 21 gennaio 1921, fu motore per le lotte sindacali, arma di dissenso imprescindibile contro il fascismo, sopravvisse alla guerra e con la democrazia cristiana fu protagonista di tutta la Prima Repubblica.

Per decenni ha rappresentato le istanze e i bisogni dei più fragili, dei lavoratori, delle donne, degli operai.

Per decenni è stato guidato da uomini dal profondo senso dello stato, dalla vasta cultura politica. Uomini onesti, capaci di leggere il mondo con lucidità rara.

Certo nella sua lunga storia non sono mancati errori, sbagli, momenti controversi, scontri interni e rigidità ideologiche.

Ma un secolo dopo, quelle istanze, quelle riflessioni, quei principi sono ancora di una modernità impressionante. E se forse quel PCI non esiste più, esistono ancora quegli ideali di uguaglianza, libertà, democrazia, riformismo che ogni giorno abbiamo il dovere di promuovere e perseguire.