Good Morning AmericaInizia l’era Biden, ritorna il decoro alla Casa Bianca

Tramontata l’orribile epoca Trump, ora gli Stati Uniti devono puntare non a un ripristino ma a una reinvenzione dei tradizionali rapporti con gli alleati e il resto del mondo.

Le cose vanno dette: il presidente Donald Trump ha attaccato il cuore della democrazia americana, ma la democrazia americana ha resistito alla sfida. Joe Biden entra in carica in gennaio come quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti. Il decoro tornerà alla Casa Bianca: è un determinante mutamento morale. I dittatori sparsi in tutto il mondo non avranno più carta bianca per fare indisturbati del loro peggio.

Biden, con 306 grandi elettori, lo stesso numero ottenuto da Trump nel 2016 quando definì la sua vittoria «un trionfo schiacciante», ha largamente prevalso. Tutte le proteste e le sbruffonerie di Trump non potranno annullare questo dato di fatto. L’oscenità del rifiuto di concedere la vittoria da parte del presidente è percepita in modo attenuato in un Paese assuefatto all’indecenza. Ma, ciò nonostante, mostra la reale entità del tentativo di Trump di sovvertire le istituzioni e le tradizioni democratiche.

Lo sbandamento autoritario in America è stato un pericolo vero. L’Europa si sentiva già sola nella sua difesa della rule of law e dei diritti umani. Quella voce infida, adulatoria, lamentosa che proveniva dalla Studio Ovale, e che trasudava narcisismo, è penetrata nelle teste di tutti. Il genio politico di Trump risiede nella sua sensibilità per il lato oscuro della natura umana e nella sua energia formidabile, a cui fanno da combustibile i social media, nel vellicarlo. Il volume si è abbassato mentre l’incubo sta svanendo. E, di colpo, c’è uno spazio mentale per pensare di nuovo.

Ci sono molte cose alle quali pensare. L’ordine mondiale post 1945, guidato dall’America, è finito: la presidenza Biden non lo riporterà in vita. Con gli Stati Uniti che erano assenti ingiustificati e con un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite inconcludente, la pandemia ha mostrato un mondo senza leader. Le barriere erette dal virus non saranno smantellate rapidamente. Né scomparirà l’economia basata sul lavoro da remoto, accompagnata dall’impatto psicologico, potenzialmente devastante, della solitudine. Le società occidentali affrontano incessanti sfide al loro modello democratico lanciate da una Cina in crescita, con il suo repressivo Stato di sorveglianza, e dalla Russia del presidente Vladimir Putin, per il quale il liberalismo è obsoleto perché presuppone che «gli immigrati possano uccidere, saccheggiare e stuprare impunemente».