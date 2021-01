Il duo delle meraviglie.Dovevano asfaltare Renzi ma cercano ancora la maggioranza.

Certo coi 156 voti al Senato saranno in minoranza nella gran parte delle commissioni parlamentari.

Anche i 321 alla Camera non assicurano per niente una tranquilla navigazione nelle commissioni.

Nella conferenza dei capigruppo i partiti di governo non sono più in maggioranza percui non possono determinare il calendario legislativo. Per tutte queste ragioni dalle parti di Conte hanno una settimana di tempo per non essere licenziati da Mattarella ed alzano l’asticella a 167 al Senato.

E lanciano l’ordalia mediatica con Casalino. Facendo intendere che arriveranno aiuti da ogni parte.

Da Forza Italia, dall’Udc e da Italia Viva.

Qualsiasi persona contattino diviene abile e arruolata tra i responasabili con la promessa di rielezione nel Partito di Conte per alcuni.

Prendendo sul serio i sondaggi che lo collocherebbe al 10,12, % ma immemori che i nuovi partiti nelle ultime elezioni hanno raggiunto un terzo della cifra vaticinata.

E’ stato così per Bertinotti dato al 15 nel 2008 e sparito dai radar, ma anche per Ingroia per non dimenticare D’Alema sondato in doppia cifra che invece arrivò al 3,4%.

E i parlamentari queste cose le sanno bene e non saranno tentati dalle sirene di chi promette quello che non avrà.

Ma il versante dei reclutatori di responsabili si avvale di un’altra arma spuntata il cui alfiere è Goffredo Bettini.

Quello che coi contatti con Gianno Letta e compagnia di giro doveva portare, secondo i suoi annunci, una diecina di parlamentari di Forza Italia a sostegno come pure l’Udc.

Tutto regolarmente falso.

Ed ora non gli resta che il solito mantra che se non si raggiungesse la maggioranza si andrà a nuove elezioni e questo per intimorire parlamentari w gettare scompiglio.

Come se Goffredo dopo essere diventato de facto il segretario del Pd fosse anche Mattarella.

Tutte idiozie come testimonia Minzolini.

La strada suicida intrapresa da Conte si copre di vergogna e di ridicolo.

Come testimonia la vicenda di Nencini e Ciampolillo impegnati a trovare la quadrà nella spartizione degli incarichi di governo con D’Incà mentrre c’era la chiama per il voto al Senato.

Vergogna, non esiste altro aggettivo per chi intende la politica come mercimonio e spartizione di prebende.

Il cui Guinness da primato è stato raggiunto dalla De Micheli quando non riesce a capacitarsi del diniego di Renzi a cui sarebbe stato offerto tutto il possibile.

La politica sta altrove come ha dimostrato Renzi e non nel buco nero in cui la stanno facendo precipitare gli onesti “pentiti” e i democratici per modo di dire che hanno sostituito la propaganda di bassa lega alla politica vera.

Il duo delle meraviglie.Dovevano asfaltare Renzi ma cercano ancora la maggioranza. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo