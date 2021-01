La Repubblica del galleggiamento:La mossa di Renzi e la politica dell’esitazione di Conte

La storia riporta esempi in cui l’esitazione, o l’impossibilità ad andare fino in fondo, si è rivelata fatale per condottieri di riconosciuta grandezza. È la sera del 2 agosto 216 avanti Cristo, Annibale Barca ha appena riportato a Canne, nell’attuale Puglia, una schiacciante vittoria sull’esercito romano guidato dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. È già il terzo successo riportato nella seconda guerra punica dai Cartaginesi, dopo la battaglia del fiume Trebbia, nei pressi di Piacenza del 218 a.C. e quella sanguinosissima del lago Trasimeno del 217 a.C. in cui, come narrato da Polibio, il comandante romano, console Gaio Flaminio Nepote, perse la vita insieme a quindicimila romani (altrettanti furono presi prigionieri mentre gli avversari registrarono soltanto millecinquecento vittime).

Nel volgere di tre anni: una vittoria a monte, una a valle ed una proprio in vista di Roma il cui profilo poteva indovinarsi dalle sponde del lago diventato color del sangue, e dalle parole drammatiche del console Pomponio che annunciò nel foro «siamo stati sconfitti in una grande battaglia». Per decenni la minaccia “Hannibal ad portas” divenne lo spauracchio dei bambini romani e nei secoli fu espressione corrente del linguaggio, prima di essere sostituita dal Doctor Lecter (l’Hannibal immaginato dalla fervida fantasia di Thomas Harris e portato sugli schermi da Jonathan Demme nel 1991 con Jodie Foster e Antony Hopkins, facendo incetta di ogni possibile premio cinematografico l’anno successivo).

Gli storici si sono chiesti a lungo perché Annibale dopo il Trasimeno e Canne non si sia diretto a Roma approfittando del proprio vantaggio e del morale a terra dei romani. Preferì piuttosto avvicinarsi alla città eterna, fermandosi tuttavia a Capua dove, secondo Tito Livio, le truppe si infiacchirono nell’ozio e nei piaceri campani mentre, secondo Polibio, si rafforzarono al punto da tenere in scacco i romani per ulteriori dieci anni. Ancora controverse sono le ragioni che indussero Annibale a non sferrare l’attacco decisivo che avrebbe cambiato la storia del Mediterraneo.

Tra alterne vicende, tanto affascinanti quanto di minore interesse in questo articolo, l’attesa di Annibale consentì ai romani di rafforzarsi, di stabilire alleanze con i popoli italici e di attaccare direttamente Cartagine, che richiamò il proprio eroe in patria. Nell’anno 205 a.C. si concludeva la campagna di Annibale in quell’Italia dove non sarebbe mai più tornato. Fu sconfitto in patria a Zama e, inseguito da romani ed alleati locali, si suicidò nel 183 a.C. La città-stato dei Barca sarebbe rimasta a lungo una spina nel fianco dei romani che con la terza guerra punica, originata da uno dei casus belli – di cui ho scritto – avrebbe posto fine ad una storia già allora millenaria, spargendo il sale sulle rovine fumanti della città in ossequio a quanto aveva richiesto Marco Porcio Catone, detto il Censore, con il motto “Delenda Carthago”. Sulle rovine ho passeggiato, con intento risarcitorio, in quel 2010 che sarebbe dovuto essere l’anno di avvio della Zona di libero scambio tra Unione Europea e paesi del Mediterraneo – prevista dal Trattato di Barcellona e poi affossata dalla Francia di Nicolas Sarcozy -, mormorando i versi ermetici dell’omonimo testo di Franco Battiato. Ma questa è un’altra storia.

Nel 452, papa Leone, primo di quel nome come Gregorio Magno e Francesco, fermò sulle rive del fiume Mincio Attila il più grande condottiero del tempo e re degli Unni che aveva conquistato l’Europa e, dopo aver distrutto la città di Aquileia dalla fuga dei cui abitanti sarebbe poi sorta Venezia, si apprestava a discendere verso Roma per saccheggiarla. La leggenda narra che, intimorito dal vegliardo ed inerme pontefice al cui fianco intravide figure ieratiche armate di spada, non seppe resistere al terrore superstizioso temendo di fare la fine di Alarico – che dopo aver attaccato Roma era morto – e iniziò la progressiva ritirata verso le steppe da cui era giunto.

Un’esitazione che gli costò cara perché spense l’entusiasmo dei suoi e fu inutile in quanto morì ugualmente per un’emorragia interna (o forse avvelenato) l’anno successivo. Sul luogo della sua sepoltura, arricchita da un favoloso corredo funebre e ancora oggi ignoto, sorsero leggende come per Alessandro Magno e Gengis Khan. Un’altra occasione, pur con grande sollievo di quanti lo temevano, in cui un’impresa decisiva non fu portata a compimento per una fatale esitazione.

Con un salto di oltre millecinquecento anni, durante i quali analoghi eventi si ripeterono con esiti fatali e inevitabilmente influenzato dalla recente fatica rappresentata dalla lettura di “M. Uomo della Provvidenza” di Antonio Scurati, concetto su cui ho scritto a proposito delle ambizioni di Giuseppe Conte, non può mancare nella galleria degli esitanti il ritratto di Luigi Facta che, in qualità di Presidente del Consiglio, nel 1922 non colse l’occasione di dichiarare tempestivamente lo stadio d’assedio della Capitale, facendosi sopraffare più tardi dal sovrano impaurito che non esitò, invece, a spalancare le porte di Palazzo Chigi a Benito Mussolini e alla sua armata Brancaleone. Una sola scarica di fucileria, anche a salve, verso quella compagnia di straccioni, sarebbe bastata a dissolvere nel volgere di poche ore l’incubo che presto si trasformò in una realtà terribile e duratura. Ci sono esitazioni che cambiano il destino di una nazione.

Quanta differenza con Giulio Cesare che, come racconta Svetonio, varca il Rubicone nel 49 a.C. gridando «Alea iacta est» viola il divieto postogli dal Senato di avvicinarsi con l’esercito a Roma e dà inizio alla propria ascesa interrotta cinque anni dopo nelle Idi di Marzo. Posto pericoloso la Camera Alta, ieri ed anche oggi, quando potremmo ribaltare l’antico detto “Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia”. E ciò con il massimo rispetto dei senatori a vita che Salvini, pur citando Beppe Grillo, non ha perso l’occasione di insultare, provocando in Mario Monti, Liliana Segre ed Elena Cattaneo inevitabili quando discreti gesti apotropaici.

Quanto è lontana l’imprecazione di Cambronne che, accerchiato nella piana di Waterloo – di cui ho scritto – con un’unica parola rispose a chi lo invitava a più miti consigli. Un abisso infine con Winston Churchill che non si preoccupa di null’altro quando promette ai suoi soltanto «sangue, fatica, lacrime e sudore» e, come il bulldog che spesso lo raffigura, si getta a testa bassa contro Hitler che lo sovrasta per uomini e mezzi. Ci vogliono palle per entrare nella Storia dalla porta principale, poi, per carità, esistono anche ingressi secondari, ma non è la stessa cosa.

Cosa accadrà adesso? Il visconte sarà ulteriormente dimezzato come scrissi in tempi già sospetti? Fa piacere che l’accostamento alle opere di Italo Calvino sia ripreso in queste ore da molti commentatori. Piccola consolazione. Resta il fatto che quanto accaduto in Senato è ora un’ipoteca sul futuro di Matteo Renzi e sul suo raggruppamento, mentre poteva essere ricordato come il momento della svolta del Paese, della messa in sicurezza delle prossime elezioni presidenziali, della credibilità in Europa – perché, come già anticipato da Paolo Gentiloni, a Bruxelles si stanno già preparando a ridere leggendo la proposta di Recovery Plan italiano, privo di quelle riforme che sono richieste come precondizioni essenziali per ogni erogazione. Per non parlare di quale sarà l’atteggiamento di Joe Biden verso un’Italia ancora rappresentata da colui che tanto sbavava per Donald Trump.

In realtà, il galleggiamento è la condizione più adatta a Giuseppe Conte, il liquido amniotico nel quale è nato, di cui si è nutrito e dove si trova a proprio agio. Da buon levantino conosce l’arte del mercanteggiare, dell’imbonire, del promettere, del tradire mentre proclama di essere tradito.

Nei suoi interventi in forma di fervorini appresi a Villa Nazareth, sono riecheggiate all’indirizzo di Matteo Renzi le medesime bacchettate date a Matteo Salvini nel momento in cui, suo malgrado, ne fu abbandonato. Se il post democristiano senatore fiorentino, vivace ed indubbiamente intelligente e pronto, pensa che la mossa dell’astensione sia il fioretto adatto a duellare a distanza con chi democristiano è profondamente da sempre e senza alcuna resipiscenza, commette il grave errore di vedere una porta aperta dove invece è stato eretto un muro invalicabile e dietro il quale si stanno affilando sciabole avvelenate che hanno ora come bersaglio quello di creargli il vuoto intorno.

A differenza dell’altro Matteo, infatti, il nostro non dispone di truppe consistenti e fedeli, di consenso elettorale, di simpatia popolare e persino il padrone di casa gli dato lo sfratto, poiché non sarei così sicuro del fatto che Nencini gli lasci il simbolo elettorale senza contendere fieramente in tribunale. Uno spettacolo già visto negli anni delle lotte fratricide tra gli ultimi democristiani doc.

Quando al tavolo di poker si rischia così forte, e Matteo Renzi l’ha fatto con coraggio, ci si gioca tutto e non si mettono da parte nemmeno i soldi del taxi per tornare a casa. O la va o la spacca. Il resto sono parole e una breve visibilità.

Certo, l’uomo ha dalla propria parte l’età, un passato istituzionale di rilievo, ottime relazioni internazionali e fedeli amicizie nei mondi della finanza e dell’economia. Basteranno a metterlo al riparo dalle tante trappole che si stanno già ora predisponendo sul suo cammino? E, se dovesse avverarsi l’orrenda ipotesi di un legge elettorale proporzionale con sbarramento anche minimo, ci sarà per lui un posto nel Parlamento in miniatura del 2023? Che fine farà la ventilata candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma quando ormai il sodalizio tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle sta per trasformarsi in unione di fatto e di diritto?

Insomma, un mare che poteva agitarsi provocando onde che avrebbero ripulito i fondali, sembra tornare palude in cui non nuotano pesci ma strisciano larve e crescono girini che diventeranno altrettanti rospi da fare ingoiare agli italiani indeboliti e in preda ad ogni genere di timore.

Nelle ore immediatamente precedenti al voto del 19 gennaio, così hanno scritto i principali quotidiani del mondo: Le Figaro: «Conte rifiuta di assumersi la responsabilità della crisi derivante dal suo immobilismo e fa fare il lavoro sporco da Casalino». New York Times: «Conte aveva il potere di costruire ma non ha resistito alla tentazione prospettata dal suo consigliere Casalino di distruggere e di asfaltare il suo nemico politico».

Der Spiegel: «Conte mette a rischio una storica opportunità di riformare il Paese, tenendolo nell’immobilismo» […] «Disperato, si è convinto di essere il più popolare come gli ha fatto credere il suo mentore occulto D’Alema e lotta contro l’ex-premier, in realtà ancora popolare nel paese» […] «Vuole farsi un suo partito per tenere salda la poltrona, mentre è il paese a soffrire della grave crisi economica nella quale sta affondando» […].

Financial Times: «Nessuno capisce le motivazioni del premier, perché non risponde a Renzi, perché abbia messo sottosopra Roma con la regia del suo inseparabile guru e maestro della comunicazione Casalino nel tentativo di rafforzare il suo potere di contrasto sul parlamento creando un suo partito personale sull’onda della popolarità acquisita con il dilagare della pandemia» […] «la crisi italiana minaccia di ostacolare il Recovery plan di Bruxelles e il presidente Conte è ancora in ritardo nel proporre il piano di resilienza richiesto sette mesi fa».

The Guardian: «La manovra largamente impopolare di Conte nel tenere a tutti i costi la poltrone dopo le dimissioni delle due ministre di Italia Viva arriva nel momento peggiore possibile per l’Italia e lascia gli osservatori perplessi riguardo alle motivazioni. La costituzione italiana in effetti prevede una immediata verifica in parlamento e la formazione se possibile di un nuovo governo. Non si capisce come mai il premier non abbia ancora ottemperato ai dettami della legge, poiché ci risulta che una nuova maggioranza con gli stessi partiti si troverebbe comodamente. Il sospetto è che Conte non voglia mollare la poltrone e tenga un intero paese sotto scacco con il suo immobilismo».

Reuters: «Conte e i due maggiori partiti il M5s e il PD che lo sostengono ha fallito nel consegnare al paese in tempi rapidi come le richiederebbe un momento così critico e delicato un piano di gestione dei fondi europei. A nulla sono servite le proteste dell’unico leader riformista Renzi, il quale viene contestato a rete unificata dagli organi di stampa vicini al governo».

El Pais: «L’Italia dopo aver aspettato per mesi, dopo sorprendenti quanto allucinanti tentennamenti, dopo aver buttato via quasi 7 mesi di tempo e messo a rischio l’economia del paese deve ora darsi rapidamente una mossa e trovare la formula per un nuovo governo di questa legislatura nel mezzo di una pandemia, speriamo stavolta guidato da un leader forte, autorevole e decisivo, proprio quando si decide il destino di quasi 230 miliardi di euro che arriveranno dall’Unione Europea per uscire dalla crisi e il Paese deve presiedere il G-20».

Arrivano questi giornali al Colle oppure per la severa austerità che vi regna sono stati disdettati gli abbonamenti? Spero proprio di no poiché il Quirinale è ormai l’ultima spiaggia in cui confidare prima che il naufragio sia totale. Il grande intellettuale siciliano Emanuele Macaluso, uomo politico a tutto tondo e maestro di stile, equilibrio ed etica politica anche per coloro che non ne professavano le stesse idee ha chiuso gli occhi alla vigilia del centenario della scissione di Livorno da cui ad opera di Amedeo Bordiga, Antonio Gramsci ed Umberto Terracini nacque il Partito Comunista Italiano. Alla domanda postagli nel marzo scorso da Daniela Preziosi sul Manifesto a proposito dello stato di salute della sinistra italiana ebbe a rispondere così:

«Stento a definire oggi qual è la sinistra. Ravviso che c’è, che ci sono forze di sinistra, persone che hanno una visione e una cultura di sinistra. Ma non c’è un forte partito che abbia capacità di incidere, di guidare. Il Pd non lo è. La mia critica si conosce, ho scritto un libro su questo (Al capolinea, 2007, Feltrinelli). Ora dobbiamo stare attenti a vedere se cresce una forza di sinistra con più radici nella storia, più consapevolezza. Ma non la vedo. Vedo gruppetti di sinistra, pezzetti di sinistra. E il Pd, che semmai è una forza di centrosinistra che ha una certa dimensione, stenta a capire e a assolvere a una funzione che pure potrebbe assolvere se si sviluppasse una battaglia al suo interno. Non penso a una battaglia di correnti ma a una battaglia politica. Perché le battaglie politiche interne sono necessarie. In un partito ci devono essere forze che chiedono che il partito stesso assolva a una funzione: imprimere più forza e incisività di fronte ai problemi nuovi. Ma non vedo nulla di questo genere. Del resto questa battaglia dovrebbe essere frutto di dibattito. E per il dibattito mancano gli strumenti di elaborazione, di riflessione e anche di contrasto. Mancano le riviste. Manca un giornale».

Il minuto di silenzio che, prima della seduta drammatica che è seguita, i senatori gli hanno tributato quale dovuto e commosso omaggio sembra ora non avere più fine. È il silenzio della Repubblica.