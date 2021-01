Ma e politica o vendita all’incanto?VENEZUELA SEMPRE PIÙ VICINO.

E’ sempre lui, Lello Ciampolillo. Quello che sostiene la cura degli alberi col sapone e rifiuta il vaccino anti – covid perché è vegano. Un “responsabile” dell’ultimo minuto alla conta dell’altro giorno al Senato. E vuole anche fare il ministro dell’agricoltura. Non vi sembra SCANDALOSO?

La politica o vendita all’incanto?

Viviamo nell’ossimoro, non vi è stata formalmente una crisi di governo, ma il governo annaspa in una prospettiva, creativa (nel senso “fantastico” del termine), in sostanza mi sembra, che il nocchiero Conte non abbia dimostrato una grande capacità di scelta, è mia impressione che lo scafo portato nelle secche, sia profondamente bloccato nelle loro morse, per cui gli ordini sono, vista l’improvvida manovra, di riverniciare il naviglio come che un colore diverso aumenti la spinta idrostatica (che si unisca alle maree) e ne diminuisca il peso dello scafo.

Conte finora ha richiesto consigli al Presidente della Repubblica, ma non capendoli: ha fatto un’apertura al dialogo, pensando che ciò di per sé, comporti un’automatica ovazione; ciò si è rivelato un tragico errore. Ma la politica non è fatta di personalismi, ma nella visione dell’interesse della Nazione e delle Europa.

La Politica per fortuna, all’occorrenza è più brava a dimenticare le reciproche ingiurie, che ad evitarle.

Tecnicamente nelle consolidate regole della mediazione, dimostrano una convinzione di poter reggere ad un’altra contrattazione, ma finora, il Governo dimostra rigidità, per non rinunciare ad un momentaneo vantaggio.

Ho fatto per qualche anno il sindacalista e ricordo che nelle vertenze, enunciate le rispettive richieste e necessità, inizia la prova muscolare per capire il reale rapporto di forza, poi in termini direttamente proporzionali all’intelligenza delle due avverse delegazioni, senza cedere nulla si lanciano, segnali di disponibilità al dialogo, inizia così la vera trattativa e si chiede tutto senza cedere sostanzialmente nulla, creando un nuovo stallo che normalmente si tenta di sbloccare si inizia una trattativa ad oltranza, che nelle fasi di stallo diventa “ristretta”, in cui si parla con più chiarezza da parte di ognuno al di fuori della retorica, dichiarando quali sono le cose “irrinunciabili” e quali sono i punti su cui vi disponibilità ad accogliere le richieste della controparte. Finita la ristretta inizia un a pausa di riflessione in cui i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacati, cercano di fare comprendere alle parti che rappresentano quelle cose che si può riuscire a portare casa e in cambio di quale cosa, perché a meno che si sia disposti a (metaforicamente) morire pur di cercare di distruggere l’avversario in un duello all’ultimo sangue, costi quel che costi. Ad una mediazione si arriverà, il problema è la qualità ed i tempi della mediazione che comportano costi per tutti sia per essa che la sua mancanza.

Ecco come si arriva ad una mediazione, riconoscendo reciprocamente (fino a prova contraria) la rappresentatività della controparte.

Sono convinto, che appena questa anomala crisi verrà formalizzata nei suoi termini oggettivi, il ruolo di una ragione (che sembra dispersa) sarà nelle capaci mani del Presidente della Repubblica e vi sarà il ritorno al concreto.

Finisco con un chiarimento del tutto personale e soggettivo su Italia viva, il partito in cui milito: siamo noi iscritti a decidere chi ci rappresenta e la bocca attraverso cui esce la nostra voce, noi e nessun altro dall’esterno.

È normale che (come io auspico per il PD abbia un cambio di leadership, e di visione politica della situazione), che il PD sia a decidere cosa è meglio per lui, in assoluta autonomia (pur senza rinunciare io alla mia speranza).

Tale autonomia Italia Viva, l’afferma e l’esprime graniticamente.

Gli avversari se ne facciano una ragione: non arrivo a riproporre il sillogismo stalinista: “il partito epurandosi si rafforza” ma affermo il suo reciproco: “se vi saranno transfuga, perderemo solo illusioni mal riposte”.

Concludo firmandomi e riaffermando che il mio è solo un contributo al dibattito di Italia Viva, da militante di base iscritto e come tale va letto!

