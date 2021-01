Zingaretti politicamente e’ un pagliaccio .. per quanto riguarda l’indagine vediamo alla fine come si conclude , fino a condanna di 3 grado e’ innocente , politicamente dovrebbe dare spiegazioni ai suoi tirapiedi. E poi fanno ” le pulci ” a chi queste cose non le ha mai fatte!!!! Ma non si può vervognano?

Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’Amato sono indagati con l’accusa di abuso d’ufficio, falsità commessa da pubblico ufficiale e rifiuto d’atti d’ufficio. Nell’inchiesta sono indagate altre sette persone con le stesse accuse. Nell’elenco in particolare figurano Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio e Renato Botti, all’epoca dei fatti responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio.

L’inchiesta avrebbe per oggetto alcune nomine in posti chiave della sanità romana nel 2019. Sono indagati: Flori Degrassi, direttore della Asl Roma 2; Giovanna Liotta, dirigente del policlinico Umberto I; Paola Passon, dirigente amministrativo del Policlinico all’ufficio risorse economiche; Vincenzo Panella, direttore generale dell’Umberto I; Giuliana Bensa, direttrice amministrativa del Policlinico fino alla scorsa estate dopo essere stata nominata – con molte contestazioni da parte dei associazioni sindacali – in questo incarico nel marzo del 2019.

Asl, indagati Zingaretti e l'assessore alla Sanità D'Amato. Per abuso d'ufficio.

