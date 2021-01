Grandi ragazzi… non mollate … ci aspettano giorni migliori… avanti con Renzi e Italia Viva..Perché! L’unica cosa certa è che se Renzi dovesse rientrare in un governo Conte sarebbe finito. Hanno provato a imbarcare no vax,terrapiattisti e cialtroni vari, adesso devono venire col piattino in mano e, se saranno sufficientemente umili diremo loro come si deve fare, come sempre da quando c’è il governo, alla faccia del 2% .Dovranno capire che senza Italia Viva non ci sarà nessun governo del domani. Non mollate ! Vi prego tutti uniti, e senza farvi mettere alcun veto. Non hanno alcuna autorità per chiedervi di escludere chiunque. Escludessero loro per primi chi non ha saputo ascoltare le critiche e chi non legge e capisce i documenti fondamentali per l’Italia.

COSA NE DITE DI QUESTI SONDAGGI PRESENTATI IERI SERA A PIAZZA PULITA …?

