I deputati e senatori di Italia Viva: “Pronti a riaprire, ma tutti uniti”

Sono orgoglioso dei nostri rappresentanti e chi lo chiama “giochino” temo da un lato che non capisca la gravità della situazione italiana, che imporrebbe la guida da parte di persone capaci, all’altezza del compito, che hanno mostrato in altri incarichi autorevoli capacità e competenze; dall’altro lato mancano totalmente di obiettività nel sottovalutare il valore del gesto dei tre componenti dimissionari del governo. Non so costoro in quale partito abbianon fiducia, ma dovrebbero chiedersi e ricordare se nel loro partito qualche ministro si è mai dimesso per ragioni politiche (e non nel caso, perché costretto).

Siamo con voi Siete la nostra speranza e il nostro orgoglio Un sincero GRAZIE a tutti voi e ad ognuno di voi.conferite col Presidente Mattarella ….questo stallo non può durare nella drammaticità del momento. Ok da voci di doridoio governativo cè chi vi vuoi far rientrare:OK rientrare, ma ovviamente solo con altro premier. Magari Draghi o oltra autorevole persona che sappia gestire il Recovery plan e la ripresa. Basta con gli incompetenti e i poltronari disposti a tutto per la cadrega.

Qui di seguito la nota congiunta dei parlamentari Iv, 22 gennaio 2021.

I deputati e i senatori di Italia Viva:

– osservano con preoccupazione lo stallo istituzionale di questi giorni, la difficile situazione sanitaria e i drammatici dati economici del nostro Paese.

– Ribadiscono con forza la necessità di una soluzione politica che abbia il respiro della legislatura e offra una visione dell’Italia per i prossimi anni.

– Confermano che si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi sui contenuti, da effettuarsi nelle sedi ufficiali.

– Ringraziano Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto per la straordinaria dimostrazione di coraggio, libertà e spirito di squadra che hanno dato e stanno dando in questi giorni combattendo per le idee e gli ideali non solo di Italia Viva.

I deputati e senatori di Italia Viva: “Pronti a riaprire, ma tutti uniti” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo