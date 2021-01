Il tempo stringe per il premier #GiuseppeConte. Dal Colle è arrivata la richiesta di archiviare la crisi nel minor tempo possibile. I giallorossi hanno 48-72 ore per puntellare la fragile maggioranza e i senatori “volenterosi” sembrano non arrivare.

#DarioFranceschini ha chiarito che, per uscire dalla palude, servono almeno 170 senatori, altrimenti è meglio andare a votare. Per la nuova maggioranza è troppo alto il rischio di finire vittima, oppure di vedersi bocciare la relazione del Guardasigilli #AlfonsoBonafede che, ricordiamo, ricopre anche il ruolo di capodelegazione M5S nel governo. A complicare la situazione c’è la difficoltà nel far partire il progetto costruttori, ossia la “quarta gamba” della maggioranza, quel gruppo/partito contiano che, nelle intenzioni del premier, avrebbe dovuto sostituirsi a #ItaliaViva.

I festeggiamenti, iniziati dopo il voto di fiducia, si sono, dunque, bruscamente interrotti. L’unica soluzione a disposizione del premier adesso è quella di riprendersi #Renzi per non perdere, questa volta per davvero, la poltrona a Chigi.

Dalle notizie sembra che Conte sia ormai arrivato realmente alla conclusione di tornare da Renzi. In effetti era la cosa più naturale. Il colpo di scena fa rientrare, quindi, in gioco il leader di #ItaliaViva, che adesso chiede a quelli tra i suoi che sembrano in procinto di abbandonarlo, di avere qualche giorno di pazienza, come conferma una fonte ben informata. Giusto il tempo sufficiente per avere Chigi sotto scacco. Nelle prossime ore infatti il presidente #Mattarella potrebbe spazientirsi definitivamente nel veder cincischiare troppo Conte nella costruzione della fantomatica nuova maggioranza, mentre sul voto a Bonafede quella attuale potrebbe realmente subire i colpi di Renzi in aula e nelle commissioni. Nel frattempo l’operazione Udc potrebbe naufragare una volta per tutte.

E rieccoci al punto di partenza. Con un unico, ma ‘tragico’, piano B: le elezioni anticipate. Andare a votare, infatti, sarebbe a quel punto l’unica soluzione, ma PD e grillini non ne vogliono sentire. Nemmeno sotto tortura.

Il tempo stringe per il premier #GiuseppeConte. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo