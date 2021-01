IN TV QUELLI DEL PD DICONO: ” NOI ABBIAMO CONTRIBUITO A CAMBIARE IL RECOVERY” SIETE DEI FALSI MISERABILI ERAVATE ZITTI E COME ORA PIEGATI A 90 GRADI!

A chi insiste con i no ideologici a risorse essenziali per il nostro sistema sanitario, e parlo ovviamente dei 37 miliardi del MES, consiglio di leggere i dati presentati nell’indagine condotta da mUp Research e Norstat: nel 2020, 3 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi, 32 milioni di visite mediche sono state rinviate, 13 milioni cancellate. Per curarsi i cittadini devono scegliere fra attese lunghissime e la sanità privata, che però costa. Con la conseguenza che le fasce più fragili della popolazione vengono di fatto private del diritto a una sanità efficiente e gratuita.

Non possiamo permettere che accada. L’Italia ha bisogno del MES. Risorse da investire per dare respiro ai nostri medici e infermieri, al nostro personale sanitario, per rafforzare il sistema nel complesso, per assicurare ai cittadini le cure di cui hanno bisogno, nonostante l’emergenza covid.

Abbiamo davanti una sfida che mai avremmo immaginato. Per uscirne c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile.

E LA MADAMA MASTELLA PONE CONDIZIONI SUL SUO VOTO. Il PD si e messo a novanta gradi verso la SETTE GRULLR .Facendo ciò. Il PD a novanta gradi hanno messo pure tutti gli italiani..Ora Conte in ginocchio ai ricatti ora e futuri dei traditori pur di non fare il contratto di governo con Renzi , il Pd e Leu scendilletto davanti alla ferita alla Repubblica e al Parlamento …Conte nei reati di concussion, corruzione, voto di scambio e fa flop.

Conte si arrenda o si dimetta, non può tentare il golpe, nè ricattare con pandemia, economia, elezioni , Mattarella intervenga : No conte 3 Si Renzi o Draghi.

Giusto avevate VOI paura di affrontare il caso Renzi lo ha fatto per non rovinare un piano che faceva acqua da pertutto e adesso lo accusate di rovesciare il governo voi del PD siete una nullita non avete l’anima non avete il coraggio di affrontare la situazione e accettate piuttosto di soprasedere.

E ora cercano a parole perche con la testa non sanno come fare di realizzare le proposte di Renzi facendo passare il concetto che fossero le loro.E quindi solo Renzi è il colpevole di questa crisi. Falsi bugiardi e vigliacchiiii. Ma un partito che dopo più 10 anni mostrano ancora fantocci come d’alema e Bersani ditemi voi che razza di pagliacci sono!!

IN TV QUELLI DEL PD DICONO: ” NOI ABBIAMO CONTRIBUITO A CAMBIARE IL RECOVERY” SIETE DEI FALSI MISERABILI ERAVATE ZITTI E COME ORA PIEGATI A 90 GRADI! ultima modifica: da

