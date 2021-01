Renzi a Conte: “Ancora in tempo per fermarsi, torniamo alla politica”

Bisognerebbe spiegarlo a 5stalle e al pdidiota ..a zingaretti non ditelo perché lui non lo capirebbe mai.

Matteo Renzi apre al confornto: “Stop compro-baratto e vendo dei singoli parlamentari” “Siamo ancora in tempo per fermarsi: il mio appello è anziché andare a fare un compro-baratto e vendo dei singoli parlamentari, il mio appello è ‘torniamo alla politica’”. Lo dice Matteo Renzi, a Piazza Pulita. “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del consiglio e a tutti gli altri e’ ‘smettiamola di fare le polemiche, se vogliamo confrontarci noi ci siamo’”, aggiunge Renzi intervistato da Piazzapulita.

Solo un imbecille totale ormai può far finta di non comprendere o non comprendere per nulla che qui la partita è seria e Renzi finora è l’unico che si è messo di traverso per far rinsavire una truppa scomposta, opportunista, incapace, che ci sta portando al disastro.

Uno dei tanti articoli di stampa straniera che ridicolizzano Conte.Financial Times: «“Nessuno capisce le motivazioni del premier, perché non risponde a Renzi, perché abbia messo sottosopra Roma con la regia del suo inseparabile guru e maestro della comunicazione Casalino nel tentativo di rafforzare il suo potere di contrasto sul parlamento creando un suo partito personale sull’onda della popolarità acquisita con il dilagare della pandemia” […] “la crisi italiana “minaccia di ostacolare il Recovery plan di Bruxelles e il presidente Conte è ancora in ritardo nel proporre il piano di resilienza richiesto 7 mesi fa.

Credo che la coerenza lo distingua dagli altri! Anche se non può sembrare , per il fatto che ha lasciato il PD ,anche se è salito al governo con 5stelle ed ha dovuto tapparsi il naso , ma ha giustificato il motivo : che x salvare la democrazia bisogna fare scelte impopolari . Anche quest’ultima scelta mi sembra più che giustificata ; quando tutti dicevano che :con le scelte di questo governo ,non si può andare avanti ! Questo è un vero politico , gli altri sono solo arraffa dove posso. Vergognosi !Dimettetevi anche per rispetto dei vostri figli che pagheranno i vostri sprechi !!

Renzi a Conte: "Ancora in tempo per fermarsi, torniamo alla politica"

