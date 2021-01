Scendiamo in piazza.

Con la diretta parlamentare, entrata in tutte le case, del mercato, minuto per minuto, del cambio di casacca si è consumato quel briciolo residuo di credibilità della politica interpretata dai partiti attuali. Salvo rarissime eccezioni i rappresentanti hanno dato di sé uno spettacolo indecoroso per incompetenza, demagogia e uso del falso. Impresa ardua è rintracciare, poi, una qualche coerenza logica nelle considerazioni esposte dall’attuale presidente del consiglio. Il risultato è che, nonostante l’affanno propagandistIco dei sostenitori del sig. Conte, il governo senza Renzi non ha più né il pungolatore né i numeri per fare alcunché: neanche stilare l’agenda dei lavori parlamentari.

Si possono ingannare gli elettori che di regolamenti e struttura dei lavori parlamentari sono a digiuno ma non quelli che professionalmente, in Italia e all’estero, monitorano per ovvie ragioni di affidabilità le istituzioni che producono decisioni operative. Certo non si può ingannare Sergio Mattarella. C’è chi parla di cinque , chi di sette giorni concessi per l’ultima asta sulla via di Damasco. Non si va oltre la data in cui Italia Viva ha annunciato il suo no a Bonafede. Smettiamola poi di dire Mattarella non è Napolitano: le condizioni al contorno nel 2010 e nel 2013 non erno quelle ancor più spappolate di oggi e nella successiva demonizzazione di Renzi cj ha messo molto anche di suo il nostro emerito presidente. Ringraziamo la storia ( e ancora Renzi) che non ha permesso ai due populismi di saldarsi in un unico fronte: non stavamo qui a batterci per una soluzione ancora aperta e democratica.