EPPUR SI MOVE(REBBE)

Nonostante il “cupio dissolvi” di Conte la situazione è chiarissima. Sul tavolo ci sono due linee a confronto.

Da una parte un Conte azzoppato. Già nella votazione di ieri sullo scostamento di bilancio la sua maggioranza è scesa a 152 e se non avesse votato a favore Italia Viva il provvedimento sarebbe passato solo per la benevolenza della destra. Ma lui insiste caparbiamente nella ricerca dei “costruttori”, una decina oltre i sei che ha recuperato in extremis (i 3 senatori a vita non partecipano quasi mai).

Non riesce ancora a trovarli, ma anche se ci riuscisse tutti nella maggioranza, tranne un gruppo di esagitati nel M5S, non ritengono che sarebbe una soluzione stabile per garantire la fase straordinaria che ha bisogno di chiarezza e forza di governo. Ma Conte insiste, scambiando il suo destino personale col bene del Paese.

L’altra è “tirare a campare” fino a luglio, inizio del semestre bianco, per poi sostituire Conte con una persona di alto profilo. Circola nelle redazioni il nome di una donna che ha già esercitato importanti responsabilità istituzionali, che presiederebbe un governo nel quale rientrerebbe Italia Viva e forse anche Forza Italia, per gestire su una base programmatica forte la soluzione delle crisi, pandemica ed economica, fino alla scadenza naturale della legislatura nel 2023.

Questa seconda soluzione, che è quella che sembrerebbe raccogliere più consensi, anche se ovviamente non espressi pubblicamente, ha una variante rappresentata da chi, e sono sempre di più, giustamente osserva che non ci possiamo permettere di perdere altri mesi fino a luglio. Il piano vaccinale sta mostrando seri limiti, la Merkel ha dichiarato che entro l’estate completerà al 100% la vaccinazione, mentre il piano Arcuri prevede, se va bene e non sta andando bene, che in quell’epoca noi saremo al 50%.

Col Recovery siamo in alto mare e da Bruxelles arrivano notizie negative. Se c’è da cambiare facciamolo subito, dicono i sostenitori della variabile. E non hanno torto, vista anche la reiterata disponibilità di Italia Viva, ribadita oggi con la firma di tutti i parlamentari, che dal luglio scorso chiede di concordare in maggioranza un piano di fine legislatura. Conte, non ascoltandola, ha spinto alla rottura.

Resta solo l’ostinazione di Conte, che preferisce curare il suo destino personale più di quello del Paese, e la ritrosia di quanti hanno dato l’ostracismo a Renzi, immaginando di concludere con una vittoria la loro battaglia di sei anni per cancellarlo in accordo col M5S. Anche loro più attenti a curare la loro posizione di potere insidiata da Renzi, piuttosto che la salute politica del PD e dell’Italia. La delega al PdC di dirigere sostanzialmente anche il PD li condanna, come dicono unanimi i sondaggi, ad una debacle elettorale a favore di Conte.

Partita aperta. I parlamentari di Italia Viva sono compatti. Staremo a vedere. Mercoledì si vota in Aula sulla politica di Bonafede e Italia Viva voterà contro. Se Conte fosse responsabile, come dice, la smetterebbe di giocare a Risiko, liberando il Paese e anche la sua maggioranza dall’impedimento ad imboccare la strada giusta e risolutiva.