GLI ITALIANI SONO STUFI DEL CONTE-CASALINO: SECONDO IL 57,2% DEI CITTADINI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI DOVREBBE DIMETTERE! – IL SONDAGGIO DI “TERMOMETRO POLITICO” SULLA CRISI DI GOVERNO: IL 53% CONSIDERA IMMORALE LA RICERCA DEI COSTRUTTORI E 6 ITALIANI SU 10 DICHIARANO DI NON AVERE FIDUCIA NEL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI – INTENZIONI DI VOTO: LA LEGA RIMANE IL PRIMO PARTITO MA PERDE DUE PUNTI. LA MELONI IN RIMONTA SUL PD…

Ultimi sondaggi Tp: per il 57,2% degli italiani Conte si deve dimettere.Il premier Conte al Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta e per questo motivo dovrebbe dimettersi. A sostenerlo è la maggioranza degli italiani (57,2%) secondo l’ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 19 e il 21 gennaio. Contrario alle dimissioni del presidente del Consiglio è invece il 40,7% del campione intervistato.

Ultimi sondaggi Tp: ricerca costruttori immorale per 53% italiani.Il 53% considera inoltre immorale la ricerca dei costruttori per far proseguire il Conte bis dopo lo strappo di Italia viva. Al contrario, il 24,8% ritiene questa ricerca di responsabili corretta e legittima mentre il 20,7%, pur non approvandola, la considera il male minore se messa a confronto con le alternative. Agli intervistati è stato chiesto quale premier preferirebbero data la crisi di governo e gli equilibri parlamentari in atto. Il 26,7% vorrebbe che Conte proseguisse il suo lavoro con l’attuale esecutivo, il 12,5% preferirebbe un Conte ter, l’11,6% vorrebbe un premier istituzionale o tecnico, il 6,1% un esponente di centrodestra che provi a fare un governo anche con l’attuale Parlamento mentre il 3,1% vedrebbe bene come premier un altro esponente della maggioranza giallo rossa. Quasi quattro italiani su dieci (39,4%), invece, preferirebbero un ritorno al voto immediato.

Ultimi sondaggi Tp: Conte, fiducia in leggera crescita.Nonostante la crisi di governo, aumenta leggermente al 39,1% la quota di italiani che afferma di avere fiducia nel premier Conte. Scende al 60,6% la percentuale di chi non ha fiducia nel presidente del Consiglio. Capitolo restrizioni Covid. Il 45,5% degli italiani ne chiede la rimozione per salvare l’economia. Tra questi c’è un 25,4% di persone che ritiene.

SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO SULLA CRISI DI GOVERNO 22 GENNAIO 2021. le misure di contenimento inutili. Al contrario il 51,7% considera le restrizioni ancora necessarie. Tra questi c’è un 20,8% che le vorrebbe ancora più severe.

GLI ITALIANI SONO STUFI DEL CONTE-CASALINO: SECONDO IL 57,2% DEI CITTADINI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI DOVREBBE DIMETTERE! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo