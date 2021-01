Giuseppe Conte potrebbe essere pronto a dimettersi. La notizia è dell’ultima ora ma per sviluppi a riguardo dovremo attendere la prossima settimana.

La possibilità che Giuseppe Conte sia pronto a dare le dimissioni, però, non esclude quella per cui questo possa essere nuovamente nominato Premier. Sembra, infatti, che le dimissioni siano il primo passo per una crisi pilotata in vista della formazione di un terzo Governo Conte con una nuova maggioranza.

Mario Draghi sarebbe il nuovo premier ideale in caso di dimissioni di Giuseppe Conte. Questo è il risultato del sondaggio di Money.it vista la crisi di governo ancora in atto, dopo che il voto al Senato sulla fiducia non ha sciolto nessuno dei nodi che si sono venuti a creare a seguito dello strappo di Italia Viva. Nonostante il palesarsi di un manipolo di “costruttori”, i giallorossi al momento non dispongono ancora di una maggioranza a Palazzo Madama.Stando al sondaggio, che ricordiamo non ha valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, sarebbe Mario Draghi l’eventuale nuovo premier ideale, superando proprio Giuseppe Conte e Matteo Salvini.

Si apre all’ipotesi di un governo tecnico: “È evidente che tornare al voto in questo momento sarebbe una scelta difficile e per certi versi pericolosa, ma sinceramente trovo che Ciampolillo sia più ‘pericoloso’ delle elezioni. Non prendiamoci in giro, una strada alternativa ci sarebbe, basterebbe prendere l’attuale maggioranza, compresa #ItaliaViva + Azione e +Europa, un pezzo di Forza Italia, e farla guidare da #MarioDraghi… già saremmo a 200 senatori”

LA POLTRONA DEL CONTE DEI GRILLI&PDEMENTI! INIZIA A SCICHIOLARE. ultima modifica: da

