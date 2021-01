I giornalisti che vanno nelle trasmissioni Rai a fare gli opinionisti vengono pagati, lo ha rivelato la stessa Rai rispondendo ad una mia interrogazione in commissione di Vigilanza.

Di fatto dietro alle trasmissioni di informazione Rai c’è un vero e proprio mercato degli opinionisti, che vengono “ingaggiati” neanche fossero calciatori, con cospicue parcelle che vanno ai loro agenti. A pagare sono gli italiani con il canone.

Come vengono scelti questi opinionisti a pagamento? Chi decide? Chi fissa il prezzo? Perché i telespettatori non ne sono informati, magari nei titoli di coda?

Questa sarebbe informazione pubblica, con gli opinionisti “ingaggiati”, come scrive la Rai rispondendo alla mia interrogazione? Presenterò una nuova interrogazione per avere chiarezza, credo che i telespettatori abbiano il diritto di sapere se un giornalista che parla nelle trasmissioni Rai sia o meno pagato, se esprima opinioni per alimentare il dibattito oppure perché venga lautamente retribuito.

Nella mia interrogazione chiedevo se Andrea Scanzi, ospite della trasmissione Cartabianca per 11 volte solo da settembre a dicembre, venisse o meno retribuito: i vertici del servizio pubblico hanno confermato che riceve un gettone e che, come opinionista, ha un contratto annuale. Quindi Scanzi non soltanto pubblicizza il quotidiano per cui scrive (“Il Fatto quotidiano”, la cui testata compare sempre alle sue spalle quando è in collegamento), non soltanto aumenta la propria visibilità che si traduce in più copie vendute dei suoi libri e in più pubblico ai suoi spettacoli teatrali, ma riceve anche soldi dal servizio pubblico. E’ deontologicamente corretto? E’ rispettoso del Contratto di Servizio?

Chi sceglie questi opinionisti a pagamento? Perché Scanzi e non un giornalista del “Manifesto”, quotidiano puntualmente oscurato in Rai come ha denunciato la direttrice Norma Rangeri?

Ora che il “mercato degli opinionisti” è stato svelato, è doveroso andare fino in fondo con la trasparenza.

Ora che il “mercato degli opinionisti” è stato svelato, è doveroso andare fino in fondo con la trasparenza. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo